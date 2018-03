Dazi | l' Unione europea si attende di ottenere da Usa esenzione

Dazi. Incontro Unione Europea-Stati Uniti la prossima settimana : Si vuole scongiurare il rischio che nella disputa tra Usa ed Europa con dazi e contro–dazi in ritorsione sulle importazioni-esportazioni nelle due direzioni, si vada verso lo strangolamento dell'economia. Pubblicata la lista dei prodotti Usa contro i quali scatterebbero misure di ritorsione

COLDIRETTI * Dazi : DOPO 4 ANNI ripensare le sanzioni economiche decise dall'Unione Europea nei confronti della Russia - : "Occorre scongiurare guerre commerciali che rischiano di determinare un pericoloso effetto valanga sull'economia e sulle relazioni tra Paesi alleati" conclude il presidente della COLDIRETTI Roberto ...

Dazi - Trump rilancia : “Giù orribili barriere dell’Unione Europea o tassiamo le auto” : Trump tira dritto sui Dazi. Né l’appello di Cecilia Malmstroem, nemmeno il pressing del Giappone, neanche la telefonata con Emmanuel Macron, fanno ricredere il presidente degli Stati Uniti sul neo-protezionismo. Anzi, dopo la giornata di incontri a Bruxelles tra Usa, Unione Europea e Giappone, l’inquilino della Casa Bianca rilancia e minaccia di tassare le auto europee ed altri prodotti se i Paesi Ue non abbasseranno le loro barriere ...

Unione europea a Trump : "Siamo partner - escludeteci dai Dazi" : 'In quanto stretto partner degli Usa per sicurezza e commercio, l' Ue deve essere esclusa dalle misure annunciate' . Lo ha scritto su Twitter il commissario Ue per il Commercio, Cecilia Malmstrom , ...

Dazi - l’Unione Europea agli Usa : “Siamo partner commerciali - escludeteci”. Ma Trump insiste con Macron : “Necessari” : L’Unione Europea ha chiesto agli Stati Uniti di “essere esclusa” dai Dazi voluti da Donald Trump, che però in una telefonata con Emmanuel Macron ha definito la decisione “necessaria e appropriata”. La commissaria Ue al commercio, Cecilia Malmstroem, al termine di un incontro a Bruxelles con il ministro giapponese Seko e il rappresentante Usa al commercio, Lighthizer, ha spiegato di aver “avuto un confronto ...

Dazi - l'Unione europea agli Usa : «Siamo partner - escludeteci». Trump : «Misura necessaria» : l'Unione europea chiede agli Stati Uniti di essere esclusa dai Dazi che l'amministrazione Trump ha appena varato, dando di fatto inizio a una «guerra commerciale». «Ho avuto un confronto franco con ...

Usa - Malmstroem : il dialogo per l’esenzione dai Dazi è la prima opzione dell’Unione europea : Il “dialogo” con Washington è la “prima opzione” dell’Ue per ottenere esenzioni dai nuovi controversi dazi su acciaio e alluminio decisi dal presidente Usa, Donald Trump. Lo ha detto la commissaria Ue per il commercio, Cecilia Malmstroem. “Il dialogo è sempre la prima opzione dell’Unione europea”, ha spiegato Malmstroem, aggiungendo che Bruxelles “...

Coldiretti : vendetta dell’Unione Europea - aumento dei Dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti : La vendetta dell’Unione Europea nel piatto si abbatte con l’aumento dei dazi su 950 milioni di euro di importazioni agroalimentari dagli Stati Uniti, dai fagioli rossi al burro d’arachidi, dal bourbon whiskey al riso, dal tabacco ai sigari, dai mirtilli al succo d’arancia. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento alle indiscrezioni emerse dal tavolo di lavoro della Commissione Europea per decidere le misure di ritorsione ...