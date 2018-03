Dazi | Cina a Usa | difenderemo i nostri interessi

Dazi Usa - oggi la firma delle sanzioni di Trump contro la Cina : Secondo i New York Times stangata da 50 mld di dollari tra Dazi, multe e restrizioni commerciali contro le importazioni dei prodotti cinesi. La Cina esorta Trump a non agire in modo 'emotivo' - ...

"La Cina ruba i brevetti Usa" Pronti nuovi Dazi per 50 miliardi Ma la Bce : non fermerà la crescita : I dazi di Trump non dovrebbero impattare sulla crescita mondiale. Secondo la Bce, infatti, l'aumento del Pil globale "dovrebbe restare sostanzialmente stabile nell'orizzonte temporale di previsione". Il Bollettino economico dell'Eurotower diffuso questa mattina in cui si osserva come le proiezioni macroeconomiche formulate a marzo 2018 dagli esperti della Bce prevedono un aumento della crescita in termini reali del Pil mondiale (esclusa l'area ...

Ultime notizie/ Di ogg - ultim'ora : Trump vs Cina - Dazi a Pechino per 60 miliardi su 100 tipi merci (22 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: dazi alla Cina, Trump contro il governo di Pechino. "dazi e sanzioni contro 100 categorie di merci per colpire l'aggressione economica cinese"(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 10:25:00 GMT)

Dazi - Trump pronto a nuove misure contro la Cina : Intanto Moody's ritiene che l'introduzione di ulteriori tariffe punitive potrebbe avere effetti negativi sull'economia cinese.

Moody's : dai Dazi doganali Usa finora effetti limitati su Cina - ma rischi con nuove misure protezionismo : Moody's ritiene che i dazi doganali Usa abbiano avuto finora un impatto limitato sulla Cina, ma avverte che l'introduzione di ulteriori tariffe punitive rappresenterebbe ulteriori sfide per l'economia.

Dazi - Trump all'attacco della Cina. Contro Pechino pronte sanzioni per 50 miliardi di dollari : Pechino ha esortato il presidente americano a non agire in modo "emotivo" mentre l'annuncio sui Dazi Contro la Cina ha portato alle dimissioni del capo dei consiglieri economici di Trump, Gary Cohn, e ad un'ondata di vendite sulle Borse mondiali per il timore di una guerra commerciale

Donald Trump vuole imporre Dazi e sanzioni alla Cina - accusata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta per annunciare un piano di sanzioni economiche contro la Cina, accusata di avere incentivato il furto di brevetti e proprietà intellettuali dalle aziende statunitensi, per trarne vantaggi economici e produttivi di vario The post Donald Trump vuole imporre dazi e sanzioni alla Cina, accusata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi appeared first on Il Post.

Casa Bianca annuncerà i Dazi contro la Cina giovedì : New York, 21 mar. , askanews, giovedì la Casa Bianca annuncerà i nuovi dazi contro la Cina che il presidente americano, Donald Trump, ha anticipato nei giorni scorsi. Lo scrive Cnbc sostenendo che i ...

Dazi - Cina si prepara a rispondere agli USA : Il Ministro del Commercio cinese aveva detto: "Non ci sono vincitori in una guerra commerciale che porterebbe a disastri ai nostri due Paesi e al resto del mondo". Secondo il Wall Street Journal , ...

Dazi - Cina si prepara a rispondere agli USA : Anche il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire , non ha fatto mistero che "una guerra commerciale farebbe solo perdenti". Anche il G20 è sceso in campo cercando soluzioni per evitare una ...

La Cina apre agli investitori esteri per evitare i Dazi di Trump : Mentre il G-20 di Buenos Aires si chiude con una dichiarazione a sostegno del commercio, subito ridimensionata dagli Usa, il premier Li annuncia agli investitori meno vincoli sul trasferimento di tecnologie...

