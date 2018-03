: Domani i #David2018. Una grande serata di cinema tra star italiane e internazionali come #StefaniaSandrelli,… - WeCinema : Domani i #David2018. Una grande serata di cinema tra star italiane e internazionali come #StefaniaSandrelli,… - RadioLondra_ : 00:25 | David di Donatello, premio come miglior film ad 'Ammore e malavita' - NewsTG_ : #ULTIMORA DAVID DI DONATELLO 2018: Premio come miglior film ad 'Ammore e Malavita' dei Manetti Bros -

' dei Manetti Bros.nella 62ma edizione dei Premidi Donatello che ha riservato alcune sorprese e diverse conferme Tra le sorprese ii attori non protagonisti,Claudia Gerini per '' e Giuliano Montaldo per 'Tutto quello che vuoi'.Tra le conferme laattrice Jasmine Trinca (già premiata a Cannes) per 'Fortunata' e Renato Carpentieri La tenerezza.produttore, Luciano Stella e Maria Carolina Terzi per Mad Entertainment, con Rai Cinema "Gatta Cenerentola".(Di giovedì 22 marzo 2018)