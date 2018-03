David di Donatello | tutti i vincitori

Asia Argento - tweet al veleno contro i David Di Donatello : 'Grazie per non avermi invitata' : 'Ringrazio i David Di Donatello di non avermi invitata e nemmeno citata ieri sera. Sono fiera di non appartenere alla cricca ipocrita ed omertosa del cinema italiano'. Asia Argento torna farsi sentire.

Asia Argento sui David di Donatello : “Li ringrazio di non avermi nominata. Fiera di non far parte della cricca del cinema italiano” : Asia Argento twitta sulla cerimonia dei David di Donatello andata in onda ieri sera su RaiUno. Durante lo spettacolo, una serata al femminile con omaggi e tributi, nemmeno una menzione per l’attrice, che ha dato il via al movimento #metoo. E Asia su Twitter scrive: “ringrazio i #DavidDiDonatello di non avermi invitata e nemmeno citata ieri sera. Fiera di non appartenere alla cricca ipocrita ed omertosa del cinema italiano. THE ...