David di Donatello | il monologo di Paola Cortellesi a difesa delle donne

David di Donatello 2018 - è trionfo per Ammore e malavita dei Manetti Bros : Il cinema italiano vive un risveglio che coniuga ricerca e intrattenimento, un risveglio fatto di titoli di genere, però d’autore. La prova ieri sera, durante la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2018. A due anni di distanza dall’exploit di Lo chiamavano Jeeg Robot è un altro film di genere a portarsi a casa la maggior parte delle statuette (cinque), a partire da quella principale per il miglior film. Si tratta di ...

David di Donatello 2018 - trionfa Ammore e malavita tutti i premi : Ammore e malavita trionfano ai David di Donatello 2018 dove splende la grandezza di Steven Spielber in Italia per il suo nuovo film, Ready Player One. A ritmo di musica – rigorosamente napolatana – con Carlo Conti gran cerimoniere sbanca il musical partenopeo dei Manetti Bros mentre il regista americano riceve il David alla carriera incantando tutti mentre si mostra “onorato” e vero conoscitore dei registi italiani di ...

David di Donatello - Napoli protagonista tra Spielberg e il “dissenso comune” delle donne : Steven Spielberg, le donne e il loro “dissenso comune”, e Napoli quale città protagonista assoluta spalmata fra diversi film premiati (Ammore e malavita, 5 David fra cui miglior film, Napoli velata e Gatta Cenerentola con 2 ciascuno, La tenerezza con uno). Ecco i vincitori del 62° David di Donatello, il primo dell’era Piera Detassis in qualità di presidente e direttore artistico dell’Accademia. Con la celebre frase di Louis-Jean Lumière (“Il ...

David di Donatello 2018 - tutti i vincitori : Il 21 Marzo si sono svolti a Roma i David di Donatello 2018 ed ecco di seguito la lista completa dei vincitori per le diverse categorie di candidati. MIGLIOR FILM Ammore e malavita – prodotto da Carlo MACCHITELLA e MANETTI Bros. con Rai Cinema per la regia dei MANETTI Bros. MIGLIORE REGIA Jonas CARPIGNANO per A […] L'articolo David di Donatello 2018, tutti i vincitori proviene da NewsCinema.

David di Donatello 2018 - i vincitori dei premi cinematografici : Si è tenuta la 62sima edizione dei David di Donatello, i premi cinematografici che sono considerati gli Oscar italiani. Dopo due edizioni con Sky, la manifestazione è tornata sotto l’egida della Rai con la conduzione di Carlo Conti. Il film più premiato della serata è stato sicuramente Ammore e Malavita, il musical partenopeo dei Manetti Bros che si è aggiudicato miglior film, miglior attrice non protagonista a Claudia Gerini e i due premi ...

