David da musical

“Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo” il musical prodotto da David e Clemente Zard riparte da Milano : “Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo” , il musical prodotto da David e Clemente Zard , riprende le rappresentazioni in tutta Italia il giorno di San Valentino. Lo spettacolo musical e – tratto dall’opera di William Shakespeare – torna a calcare il palcoscenico dei principali teatri italiani a grande richiesta di pubblico, dopo due anni di assenza: la data prescelta per la partenza del nuovo tour non poteva che essere quella del 14 ...

È morto il noto impresario musicale David Zard : aveva 75 anni : David Zard, produttore discografico e impresario musicale italiano, è morto a Roma a 75 anni. Zard è noto soprattutto per aver organizzato i concerti italiani dei Genesis, Lou Reed, Cat Stevens, Bob Dylan, Madonna, Pink Floyd, Michael Jackson e dei Rolling The post È morto il noto impresario musicale David Zard: aveva 75 anni appeared first on Il Post.