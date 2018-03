Data ufficiale del matrimonio di Sheldon ed Amy in The Big Bang Theory | CBS annuncia i

Questo nostro amore 80 in onda su Rai1 : Data ufficiale e anticipazioni sulla fiction con Neri Marcorè e Anna Valle : Neri Marcorè e Anna Valle sono pronti a tornare in Questo nostro amore 80 dopo quasi due anni d'attesa. Il pubblico di Rai1 avrà modo di vedere quella che è a tutti gli effetti la terza stagione della fiction che ha portato il pubblico negli anni '60 e '70 grazie alle storie di Anna e Vittorio che adesso saranno protagonisti nei mitici anni '80. Questo nostro amore 80 andrà in on in onda su Rai1 proprio il prossimo mese e, in particolare, a ...

Ufficiale in Italia l’ASUS Zenfone 5 Lite : prezzo e Data di uscita nei negozi : Ufficializzati per l'Italia il prezzo e l'uscita dell'atteso ASUS Zenfone 5 Lite, il più economico del tris di device presentati in seno al MWC 2018 di Barcellona, insieme ai Zenfone 5 e Zenfone 5Z (trovate qui tutti i dettagli). Sapevamo il successo di questo specifico modello sarebbe stato in buona parte legato al costo di vendita, che nel nostro mercato si attesta sui 299 euro. Chi interessato, potrà procedere all'acquisto del telefono a ...

Bardack e Broly arrivano in Dragon Ball FighterZ a fine marzo : nuovo trailer e Data ufficiale : Bandai Namco, come promesso, ci ha aggiornato sullo stato dei lavori riguardante i primi due DLC di Dragon Ball FighterZ: con il character video dedicato al prode Bardack, il publisher ci informa che il padre di Goku e Broly, i primi due contenuti aggiuntivi che prenderanno parte al roster del picchiaduro di Arc System Works, saranno disponibili entro fine marzo! Per la precisione, i primi due personaggi DLC di Dragon Ball FighterZ verranno ...

Ufficiale la Data del concerto di Dodi Battaglia con gli ex Pooh : la nuova location : Dopo il forfait di Bologna, il concerto di Dodi Battaglia ha finalmente una data Ufficiale e una sua location. L'ex chitarrista dei Pooh ha così potuto annunciare che lo show si terrà il 1° giugno, giorno del suo compleanno, in quel di Bellaria Igea Marina. I dettagli dell'evento saranno comunicati in seguito, ma si può parlare già di ufficialità. Le novità di attendevano da qualche settimana, ma solo nelle ultime ore l'artista ha potuto ...

Milan-Inter - ufficiale : ecco la Data di recupero del derby : Milan-Inter, ufficiale: ecco la data di recupero del derby, cresce sempre di più l’attesa per la gara tra Milan ed Inter valida per la zona Champions League, partita quindi molto importante per le prime quattro posizioni, definita la data del recupero. “Il Commissario della Lega Serie A, ad integrazione del Comunicato ufficiale n. 184 del 9 marzo 2018, dispone che la gara MILAN – INTER venga recuperata mercoledì 4 aprile 2018, con ...

Ufficiale Shadow of the Tomb Raider : trailer e Data di uscita : Square Enix ha annunciato oggi 15 marzo che Shadow of the Tomb Raider, il nuovo titolo della serie, verrà pubblicato tra sei mesi su Xbox One e Xbox One X, PS4 e PC. Svelata anche la data di uscita del gioco: il 14 settembre 2018 su tutte le piattaforme. Shadow of the Tomb Raider verrà presentato il 27 aprile 2018. I fan di tutto il mondo possono visitare il sito Ufficiale per avere l'opportunità di provare il gioco e incontrare gli ...

Shadow of the Tomb Raider è realtà : primo teaser trailer e Data di uscita ufficiale : Dopo i leak di ieri arriva finalmente la conferma ufficiale con tanto di teaser trailer: Shadow of the Tomb Raider è realtà e sarà già disponibile nel corso di questo 2018.Il nuovo titolo incentrato sull'avventuriera Lara Croft sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One il 14 settembre 2018. Ecco il breve teaser trailer in attesa del reveal completo che avverrà il 27 aprile.News in aggiornamentoRead more…

Titolo e Data di uscita del nuovo Tomb Raider spuntano grazie al sito ufficiale del gioco : Sappiamo da tempo che un nuovo Tomb Raider è all'orizzonte poiché il suo sviluppo è stato confermato alla fine del 2017. Ma oggi, apprendiamo quelli che sembrano essere i primi dettagli del prossimo viaggio di Lara Croft grazie al sito web del gioco.Come riportato da Dualshockers, oggi il sito web ufficiale di Tomb Raider è stato aggiornato per preparare una sorta di annuncio che si terrà domani mattina. Dopo aver visitato il sito, l'unica cosa ...

Data ufficiale per il crossover tra Arrow 6 - The Flash 4 - Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3 : Premium Action lancia #CrisiSuTerraX : L'hashtag da tenere bene in mente è #CrisiSuTerraX e il luogo dell'appuntamento è Premium Action di Mediaset. Queste sono le coordinate per il crossover tra Arrow 6, The Flash 4, Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3 che la prossima settimana terranno compagnia al pubblico dell'Arrowverse. Alla fine nessuna messa in onda speciale su Italia1 e una conferma che gli episodi che hanno rimesso insieme le quattro serie andranno in onda su Mediaset ...

Full Metal Panic! Invisible Victory - la Data ufficiale di inizio Video : In questo articolo vi rendiamo note nuove importanti informazioni sulla trasmissione dell'anime [Video]Full Metal Panic! Invisible Victory. La #Serie TV continuera' le avventure del soldato Sousuke Sagara nome in codice Kassim e della sua protetta, la studentessa Kaname Chidori. Finalmente abbiamo una data ufficiale per la messa in onda dell'#anime. Ad annunciarla è il sito web ufficiale di FMP. Lo show iniziera' in Giappone, a partire dal ...

Ufficiale la Data di inizio riprese di Gomorra 4 - prima stagione senza Marco D’Amore : Sembra che sia Ufficiale la data di inizio riprese di Gomorra 4. La serie Sky nata dal romanzo e da un'idea di Roberto Saviano, tornerà il prossimo anno (o a fine 2018) con i nuovi episodi, i primi senza Marco D'Amore e il suo personaggio, Ciro l'Immortale. Il giovane ha chiuso il cerchio morendo per mano di Genny Savastano, su sua stessa richiesta, proprio per evitare un'altra guerra e per permettere all'amico di avere il suo lieto fine in ...

Tennis World Tour ha una Data di uscita ufficiale : Bigben e Breakpoint annunciano la data di lancio ufficiale di Tennis World Tour, la nuova simulazione di Tennis attesa dagli appassionati della racchetta di tutto il mondo. Tennis World Tour sarà disponibile dal 22 maggio 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC e segnerà il ritorno nel mondo dei videogiochi di una disciplina sportiva assente su console e PC ormai da diversi anni.Ecco il pack italiano dove saranno presenti oltre ...

Possibile Data ufficiale per Huawei P10 Lite TIM e aggiornamento Oreo : parla l’operatore : In queste settimane si è parlato moltissimo di uno smartphone come il cosiddetto Huawei P10 Lite. Nonostante tutti abbiano dato per scontato da sempre che il device potesse ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, fino a questo momento nessun canale ufficiale ci aveva dato riferimenti sul calendario in grado di fare chiarezza sulla vicenda, ma oggi 9 marzo finalmente possiamo fare luce quantomeno sui modelli brandizzati ...

Ufficiale Call of Duty Black Ops 4 - Data di uscita rivelata da Activision : L'avevamo detto ma Activision ha anticipato tutti: Call of Duty Black Ops 4 è Ufficiale, lo riporta VentureBeat. I rumor in effetti si stavano susseguendo da settimane: a partire dalla star dell’NBA James Harden che, prima della partita contro gli Oklahoma City Thunder, ha indossato un cappellino dove si vede chiaramente il logo di un probabile Call of Duty Black Ops 4 e Kotaku inoltre ha confermato che il logo è proprio quello. Ma c'è stato ...