Danni per il vento e per le buche | Comune in giudizio

“Ho visto la morte” - brutto incidente per Mastella. Il sindaco di Benevento è rimasto coinvolto in un impatto violentissimo. Le sue condizioni e i Danni riportati : brutto incidente stradale a Dragoni, nell’Alto Casertano, per Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Piedimonte Matese, ma poi è stato trasferito al Gemelli di Roma. Anche se sotto choc il sindaco di Benvento ha voluto rassicurare circa le sue condizioni: “Ho subito l’amputazione della falange di un dito e in questo momento mi stanno medicando. Sono ...

Facebook - Zuckerberg perde 9 miliardi in 48 ore - ma contiene i Danni con la vendita di azioni : MILANO - Il crollo di Facebook a Wall Street, con il titolo che ha perso ieri il 6,8% a Wall Street e oggi cede oltre 6 punti insieme a Twitter, in calo di quasi dieci punti, per Mark Zuckerberg è ...

Maltempo - Danni al Tribunale di Arezzo per il forte vento : si staccano 15 lamiere della “Vela” : Pioggia e vento hanno provocato il distacco di 15 lamiere che costituiscono la copertura della parte denominata Vela del Tribunale di Arezzo. Gia’ intervenuta un’impresa che ha provveduto al ripristino della copertura. Le lamiere originali, che con il vento sono state spazzate via, rischiando seriamente di colpire qualche passante, in buona parte sono state sostituite. All’interno le infiltrazioni d’acqua hanno creato ...

False assunzioni per truffare l'Inps Danni per 7 - 5 milioni di euro : Un centinaio di falsi dipendenti, una volta licenziati, percepivano un'indennità di disoccupazione dall'ente previdenziale. Coinvolte anche società di Bergamo. Nove arresti tra Varese e Reggio ...

Danni per le vittime di Veneto Banca. Banca Intesa chiamata a risarcire e ulteriori : Importante pronuncia nella vicenda di Veneto Banca e dei risparmiatori: il Tribunale di Vicenza autorizza la chiamata in causa di Intesa Sanpaolo..

Ricerca : dallo studio dei Danni solari un nuovo approccio per trattare i tumori : La rivista Molecular Cell pubblica uno studio del gruppo di Ricerca di Sarah Sertic e Marco Muzi Falconi del dipartimento di Bioscienze dell’Università Statale di Milano che apre a un nuovo possibile approccio per trattare i tumori. L’esposizione ai raggi solari come ad alcuni agenti chimico-fisici, come per esempio diversi chemioterapici, danneggia il DNA delle cellule, distorcendo la doppia elica, alterando la struttura dei cromosomi e ...

Nel 2017 Danni elevati per temporali e 8 vittime per una frana : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Paola Giannone - la quasi-assessore scartata da Virginia Raggi cade in una buca a Roma e cita il Comune per Danni : Un caso ai limiti dell'incredibile, quello che ha come protagonista Paola Giannone , militante del Movimento 5 stelle e aspirante assessore ai Lavori pubblici ai tempi dell'elezione di Virginia Raggi ...

Maltempo Lazio - Coldiretti : Danni record per l’olivicoltura : “Dopo una verifica approfondita – spiega in una nota Coldiretti Lazio – sono emersi in tutta la loro gravità i danni provocati dalla neve e dal gelo siberiano del 27 e 28 febbraio scorsi. Tra i settori più colpiti, nel Lazio, c’è quello olivicolo che conta circa 68mila aziende, per una produzione che è la quinta in Italia in termini quantitativi. Tante le criticità segnalate in tutta la regione, dalla Tuscia alla zona di ...

Follia dei giudici contabili : "Berlusconi paghi i Danni per la caduta di Prodi" : Per mandare a casa il governo Prodi, il 24 gennaio 2008, ci si misero in tanti: quasi tutti fino a quel momento suoi alleati, da Clemente Mastella , Udeur, a Lamberto Dini a Franco Turigliatto , ...

BERLUSCONI - COMPRAVENDITA SENATORI : INDAGA LA CORTE DEI CONTI/ Pagherà per Danni d'immagine e aumento spread? : BERLUSCONI, COMPRAVENDITA SENATORI: CORTE dei CONTI INDAGA sugli effetti che la presunta tangente in favore di De Gregorio ebbe sull'aumento dello spread e sul danno d'immagine per l'Italia.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 11:53:00 GMT)

Caserta - otto feriti per il tornado. Iniziata la conta dei Danni : Caserta, otto feriti per il tornado. Iniziata la conta dei danni Pinto (Protezione civile Campania): “L’autostrada è stata investita da detriti e carcasse di auto e di roulotte, ma poteva andare peggio”. Tra le persone coinvolte un uomo ricoverato in codice rosso per un trauma cranico. FOTO - VIDEO Parole ...

Tromba d'aria in Campania - Danni ingenti a edifici e automobili : una persona ferita : Una sola persona ferita, in maniera lieve, ma poteva essere decisamente più drammatico il bilancio dopo la Tromba d'aria che questa sera ha colpito gran parte della provincia di...