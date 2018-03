Dall' Italia all' Australia per volare col windsurf sulle onde

Tumori - le prime terrificanti conferme Dallo studio scientifico italiano : rischiano cuore e cervello : Un lieve aumento di Tumori al cuore e al cervello, dovuto all’esposizione alle radiazioni a radiofrequenza emesse da ripetitori della telefonia mobile e a quelle, più dirette sull’organismo, emesse dai cellulari. Sono i primi dati dello studio appena pubblicato su ’Environmental Research’ dall’Istit

Sanità : Dalla Bce allarme invecchiamento - Italia ai primi posti per dipendenza dagli anziani : L’Italia rientra tra i Paesi della zona euro con i più alti indici di dipendenza dagli anziani. E’ quanto emerge dal nuovo Bollettino della Bce. “Anche se l’invecchiamento della popolazione interesserà tutti i Paesi dell’area dell’euro, la portata di tale sfida demografica varierà considerevolmente da Paese a Paese. I Paesi con i più alti indici di dipendenza degli anziani sono, al momento, Germania, Grecia, ...

Camila Cabello e Shawn Mendes tra gli ospiti dei KCA 2018 : come seguire l’evento Dall’Italia : Sono stati annunciati gli ospiti dei KCA 2018. La nuova edizione dell'evento di Nickelodeon sarà condotta, per il secondo anno consecutivo, da John Cena, superstar del WWE. I KCA 2018 andranno in scena sabato 24 marzo in California live dal Forum di Inglewood, in Italia potranno essere seguiti in differita venerdì 30 marzo su Sky, sui canali Nickelodeon. Nel nostro Paese, lo show sarà in onda in premiere venerdì 30 marzo alle 20.30 solo su ...

SERENA AUTIERI/ Dopo i primi successi - la sfida riparte Dall'impiattamento (Celebrity Masterchef Italia 2) : SERENA AUTIERI questa sera tornerà nelle cucine di Celebrity Masterchef Italia 2, dove dovrà dimostrare di riuscire a dare il meglio per evitare il temutissimo Pressure Test(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 10:02:00 GMT)

Ultim'ora NASA : oggetto cadrà Dallo spazio fra una settimana - colpirà l'Italia? Video : Un oggetto spaziale sta precipitando verso il suolo: si tratta della stazione spaziale cinese Tiangong-1, di cui l'agenzia spaziale cinese ha perso il controllo nel 2016. Il laboratorio spaziale, ha un peso complessivo di 8.5 tonnellate. Inizialmente non era possibile fornire pronostici sulla caduta di Tiangong-1, ma adesso che siamo prossimi all'impatto gli scienziati hanno azzardato le prime ipotesi che risultano essere molto più precise ...

A partire Dall’arrivo - giornata dedicata alle culture migranti in Italia il 24 marzo a Roma : In occasione della XIV edizione della Settimana di azione contro il razzismo (19-25 marzo 2018), l’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia (ICDe) organizza il 24 marzo a Roma, presso la... L'articolo A partire dall’arrivo, giornata dedicata alle culture migranti in Italia il 24 marzo a Roma proviene da Roma Daily News.

Instagram shopping in Italia : come comprare Dallo smartphone : ... è soprattutto su Instagram che molti marchi, in primis quelli della moda, vengono seguiti dagli utenti e questa piccola rivoluzione nel mondo dell'e-commerce ben si coniuga con le caratteristiche ...

Zuckerberg convocato a Londra e Dall’Ue. In Italia si muove l’Agcom : Cade la prima testa in seguito al datagate che ha investito Facebook. Il responsabile della sicurezza delle informazioni, Alex Stamos ha annunciato le dimissioni. Ieri il titolo a Wall Street ha perso oltre il 7 per cento e anche oggi è in forte calo. Anche l’authority di vigilanza sulla privacy statunitense, la Federal Trade Commission, accusa il social di aver violato i termini del decreto del 2011 che regola l’utilizzo di dati e ne regola la ...

Dall’Italia la Ue attende credibilità : Con il vertice del 22-23 marzo il treno della politica economica europea riprende la sua corsa. Negli ultimi giorni vari interventi su queste colonne hanno riassunto le questioni più...

"Forza Italia è un partito leaderistico" Dalla Puglia parte la rivolta anti-Silvio : parte Dalla Puglia la contestazione a Silvio Berlusconi dentro Forza Italia. L'ex Cavaliere è finito nel mirino per aver imposto candidature dall'alto, in particolare quella dell'onorevole Elio Vito, campano con otto legislature alle spalle, per lasciar fuori esponenti azzurri radicati nel territorio pugliese che per anni si erano battuti portando avanti le istanze dei cittadini Segui su affarItaliani.it

COZZE CONTAMINATE DA ESCHERICHIA COLI IN ITALIA/ Arrivano Dalla Spagna : il consiglio degli esperti : Il sistema europeo per la sicurezza alimentare lancia l'allarme: "Diversi lotti di COZZE CONTAMINATE da ESCHERICHIA COLI immesse sul mercato": ritiri su tutto il territorio ITALIAno(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 23:06:00 GMT)

