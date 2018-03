DAL 22 AL 31 MARZO LA BISBETICA DOMATA DELLA COMPAGNIA FACTORY IN SCENA A RUVO DI PUGLIA

Casa delle Farfalle - DAL 24 marzo al 10 giugno - un eden tropicale nel cuore di Roma : Un giardino magico e incantato all’interno del quale ammirare centinaia di Farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta la loro bellezza e vivacità: è quello che ci attende a Roma dal 24 marzo al 10 giugno con “La Casa delle Farfalle” allestita in via Appia Pignatelli 450. La Casa delle Farfalle è una serra tropicale, un angolo di paradiso nel cuore della città, che offre al pubblico la possibilità di passeggiare ...

Nel Mese del Riciclo di Carta e Cartone - DAL 21 al 23 marzo - 5 impianti della filiera cartaria abruzzese aperti al pubblico : La finalità principale del Consorzio è il raggiungimento, attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata di Carta e Cartone, dell'obiettivo di riciclaggio ...

Belen Rodriguez - il padre è 'scomparso' DAL 4 marzo. Ecco cosa si nasconde dietro il caso : Gustavo Rodriguez , padre di Belen e Cecilia Rodriguez, è sparito dai social il 4 marzo e per un lungo periodo non si è più saputo nulla di lui. Dopo la sua comparsata al Grande Fratello Vip , forse ...

Champions League - Juventus-Real Madrid : DAL 26 marzo la vendita libera : Partita la fase di prelazione per Juventus-Real Madrid, in programma il prossimo 3 aprile: dal 26 marzo la vendita libera L'articolo Champions League, Juventus-Real Madrid: dal 26 marzo la vendita libera è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ASUS annuncia ZenFone 5 Lite in Italia : in vendita DAL 29 marzo a 299 euro : ASUS annuncia la data di uscita e il prezzo per l'Italia del nuovo ASUS ZenFone 5 Lite, presentato al MWC 2018 insieme ad altri due modelli: arriverà nel nostro Paese il prossimo 29 marzo a 299 euro. L'articolo ASUS annuncia ZenFone 5 Lite in Italia: in vendita dal 29 marzo a 299 euro proviene da TuttoAndroid.

Il Segreto - anticipazioni : puntate DAL 26 al 30 marzo 2018 : Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti de “Il Segreto”. Tante le vicende che ci attendono nella settimana compresa dal 26 al 30 marzo 2018. Ecco nel dettaglio...

Tre cose da sapere sul Samsung Galaxy S7 Edge con aggiornamento XXU2DRB6 DAL 21 marzo : C'è una pioggia di segnalazioni in queste ore da parte di utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7 Edge, in quanto finalmente anche il modello no flat in commercio in Italia sta ricevendo una volta per tutte l'aggiornamento con la patch per la sicurezza di febbraio. Al dì là del solito upgrade mensile, a quanto pare ora disponibile proprio per tutti sia con la tanto attesa notifica per procedere via OTA, sia con apposito link al download, ...

ASUS ZenFone 5 Lite in Italia DAL 29 marzo - peccato non nella meravigliosa colorazione rossa - foto - : Le funzioni di beautification vengono potenziate dal flash LED Softlight per un'illuminazione più naturale e morbida del viso o per lo streaming in condizioni di scarsa luminosità. Visione ampliata ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane DAL 26 al 31 marzo 2018 : Bill mente a Thomas e inventa una malattia di Caroline : Cari appassionati, vi diamo subito le anticipazioni sulle puntate italiane di Beautiful dal 26 al 31 marzo 2018: Caroline ribadirà di essere tornata con l'intenzione di riconquistare Thomas e Bill vorrà aiutarla a tutti i costi. I Forrester si daranno da fare per la sfida con la Spectra, intanto Bill farà la sua mossa: dirà a Thomas che Caroline è in fin di vita e sarà una bugia, ovviamente, ma vorrà convincere il ragazzo a tornare insieme a ...

Inchiesta AGCOM su scanDALo Facebook : per le elezioni del 4 marzo dati rubati anche in Italia? : Lo scandalo Facebook relativo al furto dei dati di ben 50 milioni di profili statunitensi da parte di Cambridge Analytica potrebbe avere delle conseguenze anche in Italia? Soprattutto in occasione delle recentissime elezioni politiche del 4 marzo, anche nel nostro paese potrebbe essere accaduto qualcosa di simile a quando verificatosi oltreoceano in occasione delle presidenziali che hanno visto trionfare Trump? La domanda è lecita e a porsela ...

Un Posto al Sole - anticipazioni puntate DAL 26 al 30 marzo 2018 : Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di Un Posto al Sole. Tante le vicende al centro delle prossime puntate, in onda dal 26 al 30 marzo 2018. Ecco, nel...

ECALL - SISTEMA CHIAMATA EMERGENZA AL 112/ Obbligatorio DAL 31 marzo su tutte le auto : ecco cosa cambia : Dal 31 marzo scatta l'obbligo per i costruttori di montare sulle nuove vetture il SISTEMA ECALL per le chiamate d'EMERGENZA al numero unico 112 in caso di incidente(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:58:00 GMT)

Atlantide – Storie di uomini e di mondi DAL 21 marzo su La 7 : Ritorna in tv una nuova edizione di Atlantide – Storie di uomini e di mondi, il programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori su La7: le anticipazioni Tutto pronto per il nuovo ciclo di puntate di Atlantide – Storie di uomini e di mondi, il programma condotto da Andrea Purgatori su La7. La nuova edizione prevede una puntata speciale interamente dedicata alla figura di Che Guevara, il medico rivoluzionario ...

Reggio Calabria : la biodiversità del Parco dell’Aspromonte in mostra al Museo DAL 22 marzo al 22 Aprile : La biodiversità floristica del Parco Nazionale d’Aspromonte, accompagnata dalla straordinaria ricchezza faunistica, in mostra, per un mese, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Nell’ambito del più ampio progetto “Natura e Cultura” condiviso dal Presidente del Parco Giuseppe Bombino e dal Direttore del MAaRC Carmelo Malacrino, nasce una nuova e suggestiva iniziativa con la quale l’intelligenza nativa della Natura appare nel ...