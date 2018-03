Da Milano a Bergamo - due forti boati scuotono la Lombardia : Da Milano a Bergamo, due forti boati scuotono la Lombardia Tam tam sui social, centralini dei vigili del fuoco intasati e gente scesa in strada. Ma a provocare il suono sarebbero stati due caccia militari che hanno infranto la barriera del suono Parole chiave: ...

Forte esplosione in Lombardia : cos'è il doppio boato sentito a Bergamo - Varese - Milano : Paura e panico a Milano e dintorni. Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a...

Sono stati sentiti due forti boati tra Milano e Bergamo : Questa mattina intorno alle 11.15 Sono stati sentiti due forti boati – simili a delle esplosioni – nell’area tra Milano e Bergamo: non ci Sono ancora spiegazioni ufficiali, ma l’ipotesi principale è che siano stati causati da due caccia dell’esercito. Il The post Sono stati sentiti due forti boati tra Milano e Bergamo appeared first on Il Post.

Due forti boati scuotono le Alpi tra Lombardia - Piemonte e Valle d’Aosta - paura a Milano e Bergamo : psicosi terremoto - ma è stato un “Boom Sonico” : paura e psicosi terremoto stamattina intorno alle 11:15 tra Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte per due forti boati distintamente avvertiti in modo particolare Bergamo e Provincia, ma anche a Milano, Varese, Como, Biella, Aosta. Oltre ai boati, ha tremato il suolo e in modo particolare sono state avvertite le vibrazioni delle finestre delle abitazioni. In realtà non c’è stata alcuna scossa sismica, ne’ alcuna esplosione nello ...

"Italian Airways" - nuovo vettore lungo raggio di base a Milano/Bergamo e "feederaggio" con Ryanair : Nasce una nuova compagnia aerea italiana col nome di "Italian Airways" con ambizioni di "Compagnia di bandiera" e obiettivi di collegamento a lungo raggio . "Italian Airways", creata dal Comandante ...

"Italian Airlines" - nuovo vettore lungo raggio di base a Milano/Bergamo e "feederaggio" con Ryanair : Nasce una nuova compagnia aerea italiana col nome di "Italian Airways" con ambizioni di "Compagnia di bandiera" e obiettivi di collegamento a lungo raggio . "Italian Airways", creata dal Comandante ...

Camera di Commercio Italo-Germanica visita l'Aeroporto di Milano Bergamo : La Camera di Commercio Italo-Germanica , AHK Italien, , associazione di imprese che dal 1921 agisce su incarico del Ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco per promuovere le relazioni ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Milano e Bergamo : presa banda di furti in casa e aree servizio (14 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: presa banda di giovani albanesi in Lombardia, furti in casa e rapine alle aree di servizio tra Milano, Bergamo e Monza (14 marzo 2018)(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 10:08:00 GMT)

Aeroporto Milano Bergamo - la giungla dei parcheggi privati : Preoccupazione da parte di SACBO , la società di gestione dell'Aeroporto di Milano Bergamo, per la concorrenza dei parcheggi privati, spesso "sleale". Concorrenza appunto non sempre corretta e da ...

Blue Panorama : lancia nuovo volo da Milano Bergamo per Capo Verde : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – Blue Panorama Airlines lancia dal 16 maggio prossimo il collegamento diretto tra Milano Bergamo Orio al Serio e l’aeroporto Amilcar Cabra di Sal, Capo Verde, in collaborazione con il tour operator CaboVerdeTime. Il volo sarà operativo tutte le settimane: dal 16 maggio al 12 settembre 2018 ogni mercoledì, mentre dal 22 settembre 2018 verrà effettuato ogni sabato. Sulla tratta verrà impiegato un Boeing ...

Blue Panorama : lancia nuovo volo da Milano Bergamo per Capo Verde (2) : (AdnKronos) – “Anche grazie alla partnership con Blue Panorama – prosegue Rongoni – contiamo di migliorare le ottime performance segnate fino a ora, sviluppando ulteriormente l’offerta di Capo Verde adatta alle esigenze del mercato di casa nostra”. ‘Siamo felici di estendere la collaborazione con Blue Panorama Airlines al collegamento con Capo Verde, una delle destinazioni tradizionalmente servite ...

ELEZIONI LOMBARDIA 2018 : VINCE FONTANA - DISFATTA GORI/ Il Pd conquista solo Milano e Bergamo : Attilio FONTANA doppia Giorgio GORI, ELEZIONI LOMBARDIA 2018: Centrodestra VINCE col 49,7% straccia il Pd. "Ripartiamo dall'autonomia, continuità con Maroni". Incontro con Salvini a Milano(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Guasto treno su Milano-Bergamo - la rabbia dei pendolari : “Tre ore fermi sui binari” : Un Guasto al treno e problemi sulla rete ferroviaria. Nuova odissea ieri sera per i pendolari bergamaschi. Su quel treno c’era il collega Roberto Vitali che ha realizzato le immagini e le interviste. L'articolo Guasto treno su Milano-Bergamo, la rabbia dei pendolari: “Tre ore fermi sui binari” proviene da Il Fatto Quotidiano.

TRENORD - PASSEGGERI BLOCCATI DA 2 ORE/ Video - Treno fermo sulla tratta Milano-Bergamo (video) : TrenoRD, PASSEGGERI BLOCCATI da 2 ore a Milano: Treno fermo sulla tratta per Bergamo, probabile guasto al convoglio e allo snodo ferroviario, ma PASSEGGERI senza informazioni(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:27:00 GMT)