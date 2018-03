Da Black Mirror al mondo reale : sbarca il Sistema di Credito Sociale in Cina : Se ne parlava da tempo, ora è ufficiale: la Cina introdurrà entro il 2020 un punteggio Sociale. Come in Black Mirror, un mondo governato dai social, con cittadini di serie A e cittadini di serie B, ciò che sembrava fantascienza diventerà presto reale, o almeno è quello che accadrà in Cina. Il Credito Sociale è già parzialmente attivo Il governo cinese, in realtà, ha lanciato il punteggio Sociale diversi mesi fa, con una versione sperimentale con ...

LE IENE - SCHERZO AD ASIA VALENTE/ Video - esperimento in stile Black Mirror per l'influencer : è l'unica vera : Le IENE, SCHERZO ad ASIA VALENTE. esperimento in stile Black Mirror per l'influencer, vIENE inserita in un reality in cui un gruppo di sosia accusa lei di essere un personaggio falso(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 02:00:00 GMT)

Chi è Andrea Riseborough - star di Black Mirror in lizza per ZeroZeroZero : Inglese, classe 1981, una formazione teatrale di tutto rispetto, un debutto sul grande schermo dieci anni fa con la parodia (Magicians, 2007) di The Prestige e, da allora, un curriculum pieno zeppo di film e serie tv. La svolta per Andrea Riseborough, però, è relativamente recente: nel 2013 è la protagonista femminile di Oblivion con Tom Cruise e nel 2014 è nel cast del pluripremiato Birdman di Alejandro González Iñárritu, in cui interpreta ...

Black Mirror quintuplica : Sinossi: Black Mirror è una serie antologica che attinge al disagio collettivo nei confronti del mondo moderno. Ogni episodio è una storia a sé, provocatoria e carica di suspense, su temi che ...

Netflix rinnova Black Mirror per una quinta stagione : Una delle produzioni del servizio di video in streaming di maggior successo tra il pubblico e la critica, Black Mirror attinge al disagio collettivo nei confronti del mondo moderno per raccontare in ...

Black Mirror rinnovato per la quinta stagione da Netflix : dove ci porterà il futuro? (video) : Black Mirror rinnovato da Netflix: senza indugio, la piattaforma di video on demand ha confermato la serie antologica sci-fi per una quinta stagione. Al momento non si conosce la data di messa in onda, ma probabilmente il nuovo capitolo approderà il prossimo anno e sarà composto nuovamente da sei episodi. La serie ha debuttato nel 2011 su Netflix, ed è incentrata sui problemi di attualità e sulle sfide poste dall'introduzione di nuove ...

Black Mirror - confermata la quinta stagione : “Le elezioni non c’entrano” assicura in un post Netflix: ma allora di cosa si tratta? La serie Black Mirror, occupandosi come fa dei vari modi in cui i media e la tecnologia influenzano a volte perfino distorcendo la nostra vita, non ha potuto che cogliere la palla al balzo e fare un inquietante riferimento alla strettissima attualità del nostro Paese. Il motivo? Quello di annunciare ufficialmente il rinnovo per una quinta ...

L'inquietante somiglianza tra il vero cane robot e quello di Black Mirror : Se avete visto l'episodio della nuova serie di Black Mirror , intitolato Metalhead , non avrete potuto fare a meno di notare le somiglianze tra il cane robot assassino e SpotMini, il nuovo automa ...

Come Black Mirror : la app ti dice quando vi lascerete : Una delle puntate più geniali della quarta stagione di Black Mirror (disponibile su Netflix) si intitola “Hang the Dj”, nella quale si mostra un ipotetico futuro in cui le dating app hanno raggiunto un grado di intelligenza pazzesco. Nell’episodio, un servizio di appuntamenti chiamato Coach stabilisce le coppie e ne determina la durata della relazione: che sia un’ora o cinque anni, è l’app a decidere e gli utenti coinvolti ...

Da Black Mirror alla realtà. Qual è la vera natura del rapporto tra media - uomo e tecnologia? : Non è raro ascoltare affermazioni Quali: “i media si limitano a raccontare la realtà” o specularmente “i media falsificano la realtà” o ancora “i media sono solo uno strumento, dipende come li si usa”. Una delle principali ragioni del successo di Black Mirror, è proprio quella di aver saputo rappresentare in modo efficace la natura profondamente ambigua del rapporto tra uomo e tecnologia. Internet ad esempio, è ancora un mezzo nelle nostre mani, ...

Gli episodi di Black Mirror - dal peggiore al migliore : Sulla base di quanto sono piaciuti a chi li ha votati su IMDb, visto che metterli in fila ha un suo senso The post Gli episodi di Black Mirror, dal peggiore al migliore appeared first on Il Post.

Philip K. Dick's Electric Dreams : la serie che vi farà andare oltre Black Mirror : Crazy Diamonds : è forse l'episodio più controverso di questa prima stagione, in cui vediamo recitare Steve Buscemi e Sidse Babett Knudsen in un mondo in cui la manipolazione genetica è uno strumento ...

L'evento delle serie Tv : Black Mirror : Siamo nell'era d'oro per le serie tv, tantissime le produzioni di un certo spessore, ricche di significati, effetti speciali e interpretazioni da lasciare senza fiato. Ma tra i tanti titoli spicca quello di Black Mirror. Come possiamo immaginare dal titolo stesso, questa è una mini serie inquietante, poichè è capace con estrema sottigliezza di insinuare il seme del dubbio e anche un pò della paranoia in ognuno di noi. Andata in onda per la prima ...

Quella sera in cui Netflix ha provato a farci vivere come in Black Mirror - a Milano : Netflix ancora una volta ha declinato con successo una strategia che unisce la gestione dei social a una forte attenzione nel modo in cui lo show viene portato nel mondo reale. Nel caso di Black ...