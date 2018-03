Craft Beer Rising 2018 | a qualcuno piace italiano In Inghilterra pazzi per le nostre

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 marzo 2018) Tra i partecipanti al, la rassegna di birra che si celebra ogni anno a Londra presso la Truman Brewery di Brick Lane, a breve distanza dal mercato vittoriano di Spitalfield, figurava nell’edizione che si è conclusa il 24 febbraio scorso ORA: un’emergente realtà artigianale – come vuole il titolo del festival – per di più italiana. Sono, infatti, originari di Modena i tre amici che nel 2016 hanno fondato questafirm a tre gambe: Pietro elabora le ricette dall’Emilia, Emanuele segue le vendite italiane da Milano mentre Daniele controlla il mercato inglese da Londra, dove tra l’altro ha luogo la produzione. Insieme hanno dato vita a tre etichette ispirate alla tradizione angloamericana e a Incrusèe, una linea di cotte one shot più sperimentale che include la milk stout all’aceto balsamico invecchiato dieci anni presentata al pubblico del ...