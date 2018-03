Costa d' Avorio | risolto il mistero Yaya Touré | assente per motivi familiari

YAYA TOURE' E' SPARITO IN Costa D'AVORIO/ Mistero risolto - il centrocampista è con la sua famiglia : YAYA Touré è SPARITO in COSTA d’Avorio: il centrocampista non si è presentato nel ritiro della nazionale. Il calciatore del Manchester City ha fatto perdere le sue tracce(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:38:00 GMT)

Del Piero in Costa d’Avorio con la Champions : il look è “estremo” : Del Piero in Costa d’Avorio con la Champions: il look è “estremo” In attesa di sbarcare sul prato dell’Olimpiyskiy Stadium di Kiev, che ospiterà la finale del 26 maggio, la Coppa dalle “grandi orecchie” sta facendo il giro di diversi Paesi per farsi ammirare. Continua a leggere L'articolo Del Piero in Costa d’Avorio con la Champions: il look è “estremo” proviene da NewsGo.

Più uguaglianza - meno lavoro : la folle legge della Costa D’avorio : Mentre il mondo ha celebrato la Giornata internazionale della donna, il governo centrale della Costa D’avorio ha aggiornato le sue leggi sull’ambiente di lavoro, col fine di impedire al gentil sesso di svolgere alcuni lavori specifici. La decisione, rivelata in una conferenza stampa chiusa mercoledì, ha portato poi alle prime notizie ufficiali, emerse questa mattina. La lista inerente i posti di lavoro vietati completamente al sesso femminile ...

CNH sigla contratto di fornitura di 550 mezzi pesanti alla città di Abidjan in Costa d'Avorio : Teleborsa, - IVECO e IVECO BUS , i brand globali rispettivamente di veicoli commerciali e di autobus di CNH Industrial hanno annunciato nuovi importanti accordi di fornitura con la città di Abidjan , ...