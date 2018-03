Cosa succede quando un aereo rompe il muro del suono

Boati in Lombardia : ecco Cosa succede con la rottura del ‘muro del suono’ : Il boato avvertito in Lombardia è il classico assordante rumore provocato dalla rottura della barriera del suono. Si parla di “barriera del suono” o anche “muro del suono” in quanto la resistenza dell’aria aumenta in maniera sempre maggiore con l’aumentare della velocità dell’aereo, e diventa molto elevata, quasi una barriera fisica, quando la velocità si approssima a Mach 1 (1200 km/h al livello del ...

Anticipazioni Il segreto : Cosa succede a FINE APRILE 2018? : Oltre alla nascita dei primi problemi tra i nuovi protagonisti Saul Ortega (Ruben Bernal) e Julieta Uriarte (Claudia Galan), i telespettatori italiani de Il segreto assisteranno a tantissimi colpi di scena nelle puntate in onda attorno a FINE APRILE 2018; scopriamo tutto quello che succederà attraverso il nostro post che racchiude tutte le Anticipazioni principali della telenovela: Scontro tra Beatriz e Marcela. Esasperata dalla vicinanza tra ...

Cosa sta succedendo a Nicolas Sarkozy : L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è incriminato per corruzione, finanziamenti illeciti e occultamento di fondi pubblici

Cosa sta succedendo a Nicolas Sarkozy : EPP Congress, Roma 2006 (Foto: CC BY 2.0, commons.wikimedia.org) Dopo due giorni in stato di fermo durante i quali è stato più volte interrogato, ora l’ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy è ufficialmente incriminato per corruzione, finanziamenti illeciti alla campagna elettorale e per l’occultamento di fondi pubblici provenienti dalla Libia. La giustizia francese ha agito valutando il risultato delle indagini condotte ...

Al via la nuova legislatura - Cosa succede nel centrodestra : Roma, 21 mar. , askanews, Ai nastri di partenza dell'apertura della nuova legislatura il centrodestra si presenterà unito. Per dire, tra l'altro, che si può anche concedere la presidenza della Camera ...

Facebook e Donald Trump : Cosa succede ai nostri dati Video : Facebook crolla in borsa chiudendo a -7,5% in to all’impietoso editoriale che il Guardian ha pubblicato contro la societa' di Menlo Park. Sembrerebbe infatti che Cambridge Analytica, societa' di data mining, non abbia analizzato i dati dei profili degli utenti in modo trasparente. Il fatto che l’agenzia sia stata coinvolta nella campagna elettorale di Donald #Trump e nel voto per la Brexit accentua le preoccupazioni del mondo politico. I ...

Problemi Rainbow Six Siege e PlayStation Network oggi 21 marzo : Cosa succede? : Negli ultimi minuti tantissimi giocatori stanno avendo non pochi Problemi con Rainbow Six Siege ma anche ad accedere al PlayStation Network, anche in Italia. Già da almeno venti minuti si sta osservando un down PSN che rende molto difficoltoso giocare ai propri titoli preferiti, soprattutto Rainbow Six Siege. Lo capiamo dalle continue segnalazioni su Down Detector che stanno arrivando in questi minuti: quali sono le motivazioni di questi ...

“Mia madre…”. Belen Rodriguez - il mistero di Gustavo. Da mesi non si hanno più notizie del padre della showgirl : nessun indizio social e tanta preoccupazione. E Belu - a chi le chiede di lui - risponde così. Cosa sta succedendo al famoso clan argentino : Che fine ha fatto il padre di Belen Rodriguez? Sempre presente con la mamma Veronica Cozzani in qualunque foto dei figli, è da circa un mese che il signor Gustavo è il grande assente dai social. La domanda era sorta quando negli scatti del compleanno della moglie l’uomo non era comparso. Sia Belen che Cecilia che Jeremias, insieme ai loro amici più stretti, hanno festeggiato la mamma in un locale milanese. Presenti alla cena i ...

Anche il cofondatore di Whatsapp consiglia di cancellare Facebook. Cosa sta succedendo? : Ma il monopolio della vita digitale di 2,3 miliardi di utenti nel mondo , questi i numeri di Facebook, comincia a preoccupare. È come se il potere di queste società sia diventato consapevolezza ...

Anche il cofondatore di Whatsapp consiglia di cancellare Facebook. Cosa sta succedendo? : Il primo sito ieri ad aver intuito quello che stava per succedere con buona probabilità è stato il magazine di informazione tecnologica Cnet.com, che nelle prime ore della mattinata ha rilanciato (su Twitter) un suo vecchio articolo, datato gennaio 2017: How to delete your Facebook account, once and far all (Come cancellare il tuo account Facebook una volta per tutte), dove elenca una serie di cose da fare per uscire dalla ...

Facebook e Donald Trump : Cosa succede ai nostri dati : Facebook crolla in borsa chiudendo a -7,5% in seguito all’impietoso editoriale che il Guardian ha pubblicato contro la società di Menlo Park. Sembrerebbe infatti che Cambridge Analytica, società di data mining, non abbia analizzato i dati dei profili degli utenti in modo trasparente. Il fatto che l’agenzia sia stata coinvolta nella campagna elettorale di Donald Trump e nel voto per la Brexit accentua le preoccupazioni del mondo politico. I ...

Problemi Fortnite oggi 20 marzo - impossibile fare login : Cosa succede? : Anche oggi 20 marzo ci sono i classici Problemi Fortnite, del resto come ogni settimana. Sicuramente si tratta di qualche aggiornamento che ha mandato down i server: in effetti sul sempre aggiornato Servizio allerta le segnalazioni degli utenti sono tantissime, anche se sul Forum ufficiale non vediamo annunci importanti né orari per quanto riguarda questo down: è una manutenzione aggiornata o semplicemente i Problemi Fortnite sono dati da errori ...

Amici 2018 anticipazioni lunedì 19 marzo : Cosa succederà la prossima settimana : Siete in cerca di anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 19 marzo? La prossima settimana sarà decisiva per molti, gli allievi dovranno impegnarsi più del solito per conquistare la felpa verde, ora che finalmente la situazione del passaggio al Serale si è sbloccata. Maria De Filippi lo aveva promesso e lo ha fatto, oggi sono stati assegnati i primi posti nella fase finale e non vedevamo l'ora: i professori per settimane ci hanno illuso e ...

Plastica in mare - Cosa succede : Una bottiglia di Plastica abbandonata in mare impiega 450 anni per degradarsi; un bicchiere di Plastica ne richiede 50 e una busta tra i 10 e i 20. In attesa di fare luce sul mistero dei dischetti di Plastica che stanno letteralmente invadendo le coste tirreniche, dalla Campania alla Toscana, quello che è certo è che, se non verranno raccolti e recuperati tutti, potrebbero rimanere nell’ecosistema per molti anni, tanti quanti ne richiede ...