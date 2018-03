Cortana per Android si aggiorna e supporta l’input vocale per chiamate e messaggi di testo

Cortana - scoperta una vulnerabilità per violare il PC : Alcuni ricercatori hanno rivelato che Cortana, il celebre assistente vocale di Windows 10, potrebbe essere utilizzata per violare la sicurezza dei computer. In pratica i ricercatori Tal Be’ery e Amichai Shulman hanno scoperto che nella schermata di Lock dell’assistente vocale sarebbe possibile navigare su Internet anche quando il sistema è bloccato consentendo di visitare pagine web potenzialmente dannose o infestate da malware di ogni ...

L’integrazione tra Cortana e Alexa è in ritardo ma sta per arrivare : Nel mese di agosto del 2017, Microsoft e Amazon annunciarono una partnership al fine di creare una profonda integrazione tra i rispettivi assistenti vocali: Cortana e Alexa. Inizialmente questa integrazione doveva sbarcare pubblicamente entro e non oltre il 2017 ma, come sappiamo, tale promessa non è stata poi rispettata. I colleghi di Thurrot.com, il 5 gennaio del 2018, hanno deciso di contattare personalmente le due società, le quali hanno ...

Microsoft Launcher per Android : si aggiorna la versione beta con l’integrazione con Cortana : Microsoft continua a sfornare nuovi aggiornamento per il proprio Launcher sviluppato per piattaforma Android. L’ultimo update è stato rilasciato soltanto ieri. La nuova versione, numerata 4.6.0.40143, è disponibile attualmente solo e soltanto per gli utenti iscritti al programma di beta test e introduce, oltre ai fix di bug, alcune novità tra cui l’integrazione con l’assistente vocale di casa Redmond. Changelog Microsoft ...

Spotify supporta ora i comandi vocali di Cortana anche per i non Insider : Il servizio Groove Musica, che comprendeva l’acquisto di brani sul Microsoft Store e l’abbonamento Pass, è stata ufficialmente e definitivamente ritirato dal 31 dicembre. Spotify, che ha effettuato una partnership apposita con Microsoft, cerca di mettere una “pezza” al vuoto lasciato d Groove introducendo su tutti i device Windows 10 il supporto ai comandi vocali di Cortana, prima disponibile solo ed esclusivamente per ...

Amazon Alexa in arrivo sui PC Windows 10 - un pericolo per Cortana? : Il grande vantaggio che Cortana ha rispetto agli altri assistenti vocali è la sua implementazione nativa su Windows 10 ovvero su centinaia di milioni di PC e tablet. Ma a quanto pare Cortana dovrà a breve vedersela con Alexa, la quale grazie a degli accordi effettuati da Amazon approderà sull’OS di Microsoft mediante un’apposita applicazione. Questa sarà preinstallata e integrata nella quasi totalità dei prossimi dispositivi di HP, ...

Votate questo feedback per far cambiare idea a Microsoft sul riconoscimento musicale di Cortana : La notizia della rimozione della funzionalità di riconoscimento musicale di Cortana su Windows 10 e Windows 10 Mobile non ha fatto di certo piacere a tutti gli utenti che la utilizzavano. Però qui la questione è forse anche più grave di quel che sembra; Microsoft comportandosi in questo modo toglie a Cortana una principale e utilissima feature ma soprattutto la pone in una condizione molto svantaggiosa rispetto ai concorrenti Siri e Google ...