Coppa del Mondo di spada a Budapest con 24 azzurri in gara

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Lara Mori ed Elisa Meneghini in finale al corpo libero - rammarico per la trave : A Doha (Qatar) si è disputata l’ultima parte delle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica (circuito riservato alle singole specialità). In questa città si disputeranno anche i Mondiali tra sette mesi, gli atleti erano interessati a testare la situazione. trave: Le francesi confermano il loro ruolo di favorite e guidano la classifica: Melanie De Jesus Dos Santos (13.733) precede Marine Boyer ...

Biahtlon - Sprint Tyumen 2018 : Martin Fourcade fa en plein! Si prende gara - specialità e Coppa del Mondo! Azzurri fuori dai dieci : Non era certamente in discussione, ma Martin Fourcade ha voluto subito mettere in chiaro le cose. A Tyumen, nella Sprint, prima gara dell’ultima tappa della Coppa del Mondo, “Monsieur Biathlon” ha fatto valere il suo soprannome, vincendo la gara, la Sfera di Cristallo generale e la classifica di specialità. Bottino pieno, anche in maniera insperata perché nell’ultimo caso il francese partiva molto indietro ma ha ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : Schlierenzauer vola - Forfang vince la qualificazione a Planica. Out Domen Prevc e Tande : 253,5 metri. Gregor Schlierenzauer, pur senza vincerla, è stato l’assoluto protagonista della qualificazione della gara di domani che si svolgerà sul trampolino di voli HS 240 di Planica, in Slovenia, valida per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci. L’austriaco, da tempo lontano dai livelli del passato, ha sfruttato al meglio la combinazione perfetta di gate di partenza e vento, che lo hanno messo nelle condizioni di arrivare ad ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : assegnati i titoli nella carabina 10 metri : Si è appena completata a Sydney, in Australia, la prima giornata di gare per quel che riguarda la Coppa del Mondo junior di Tiro a segno: si sono disputate le gare della carabina 10 metri, con i successi del cinese Liu Yuqi e dell’indiana Elavenil Valarivan Elavenil. nella classifica a squadre femminile si è imposta l’India. nella gara maschile il cinese Liu Yuqi si è imposto con il punteggio di 247.1, dopo aver chiuso le qualifiche ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : nel trap femminile arriva il terzo posto a squadre per le azzurrine. Bene Matteo Marongiu e Teo Petroni in qualifica : Si è appena conclusa la seconda giornata di gare della prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo junior a Sydney, in Australia: per l’Italia arriva il terzo posto a squadre nel trap femminile. Erica Sessa, Diana Ghilarducci e Maria Lucia Palmitessa, con il totale di 284, sono finite alle spalle della Cina, prima con 307 (record del Mondo junior) e dell’Australia, seconda a quota 293. Quarta ha chiuso l’India con ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : spada protagonista a Budapest nel weekend. L’Italia cerca risposte - Rossella Fiamingo per il riscatto : Sarà un fine settimana di Coppa del Mondo dedicato completamente alla spada. Nel weekend è in programma a Budapest un Grand Prix, che vedrà protagonisti sia uomini che donne. Al maschile l’Italia cerca ancora la prima vittoria stagionale. Proprio nel primo ed unico Grand Prix stagionale di Doha è arrivato il doppio podio con Andrea Santarelli e Paolo Pizzo. La presenza del siciliano, Campione del Mondo in carica, però è ancora incerta, ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Lara Mori e Marco Lodadio in Finale - fuori Elisa Meneghini. L’Italia risponde a Doha : A Doha (Qatar) si sono svolte le prime qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica, circuito riservato alle singole specialità. In questa stessa città si disputeranno i Mondiali a ottobre, gli atleti erano interessati a testare la situazione. PARALLELE ASIMMETRICHE: Lara Mori ha conquistato una splendida Finale. Niente male per la toscana, specialista al corpo libero (Finale agli Europei e ai Mondiali), che ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Martin Fourcade e Anastasiya Kuzmina verso la Sfera di Cristallo - azzurri per chiudere in bellezza : Da domani a domenica Tyumen, in Russia, ospiterà la gare valide per la nona ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Una stagione intensa, che però durante la tappa di Oslo di settimana scorsa sembra aver indirizzato in maniera netta la lotta per la classifica generale sia in campo maschile che in campo femminile. Martin Fourcade, ormai, sembra lanciato verso la settima Sfera di Cristallo consecutiva. Al termine di una ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : nella prima giornata del trap femminile bene Erica Sessa - indietro Diana Ghilarducci e Maria Lucia Palmitessa : Scattata ufficialmente a Sydney la prima tappa della Coppa del Mondo junior di Tiro a volo: nella prima giornata di qualificazioni del trap femminile, disputata nella notte italiana, erano impegnate tre azzurrine. bene Erica Sessa, che dopo 75 piattelli è terza con 61, mentre hanno compromesso tutto Diana Ghilarducci, ottava a quota 53, con un terzo giro da 13/25 e Maria Lucia Palmitessa, che pure tanto bene si era disimpegnata in Messico tra i ...

Coppa del Mondo a Doha Meneghini punta alla finale : Elisa Meneghini apre la stagione internazionale con la Coppa del Mondo di Doha. La casnatese , 20 anni, è impegnata, da oggi a sabato, nella città degli Emirati Arabi Uniti, nella quarta prova del ...

Coppa del mondo 2018 : infortunio per Filipe Luis - Alex Sandro pronto a indossare la magia verde-oro : "Avremo la prima Coppa del mondo , nel 2018, con la VAR. Naturalmente siamo molto contenti di questa decisione": queste sono le parole del presidente della Fifa Gianni Infantino, Che ha ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – A Doha si assegnano i trofei. Spiccano Chusovitina - Derwael e l’Italia : La Coppa del Mondo 2016-2018 di Ginnastica artistica si concluderà a Doha: dal 21 al 24 marzo appuntamento nella capitale del Qatar che tra sette mesi ospiterà i Mondiali. Si assegnano i trofei in un ultimo appuntamento davvero imperdibile e appassionante, degna conclusione del biennio. Il circuito riaprirà poi i battenti in autunno per l’appuntamento di Cottbus dove si assegneranno i primi punti per le qualificazioni alle Olimpiadi di ...

