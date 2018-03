Consiglio comunale L' Aquila | approvata proposta deliberativa per società partecipate

Consiglio comunale in diretta : Gaietta si dimette da presidente : La motivazione politica è legata alla coerenza che avevo assunto davanti al Consiglio comunale: quando sono diventato segretario cittadino del Pd ho detto che avrei mantenuto i due incarichi fino al ...

Consiglio comunale in diretta : surroghe e contestazioni : Manca un minuto, aula ancora deserta, tra il pubblico i consiglieri di opposizione e simpatizzanti della Lega. Prima indiscrezione: il presidente Gaietta si dimette, fedele alla sua interpretazione: ...

Torre Annunziata - Nuovo impianto sportivo a Rovigliano e polo oncologico - discussione in Consiglio comunale : L'Assise, oltre all'approvazione del regolamento sulla diffusione in streaming e sulle riprese audio-video delle sedute , dovrà anche discutere sulla realizzazione del polo oncologico di eccellenza ...

Armenia : violenza di genere in Consiglio comunale : Pieni di rabbia, una decina di uomini ha malmenato le due, afferrando Khachatryan per i capelli, colpendola più volte in viso, il tutto di fronte al pubblico e alle telecamere del live-streaming. ...

Consiglio comunale : è il giorno della verità : Si prepara un muro contro muro, tra maggioranza e opposizione, sul Consiglio comunale convocato mercoledì sera per la surroga dei dimissionari Mariapia Massa, Giorgio Comella, Giordano Tosi e ...

La presidente del Consiglio comunale di Messina - chiarisce la propria posizione sulle elezioni amministrative [Audio] : Intervistata dal giornalista Domenico Bertè , della Rtp-Radio televisione peloritana, , ha riferito di non credere ad una politica del centro destra basata sulla rinuncia ai simboli di Partito perchè ...

La riduzione delle aule nella Media di Via Bersezio 'scalda' il Consiglio comunale di Cuneo : Nasce da una lettera inviata dal Presidente della Provincia, nonchè Sindaco di Cuneo, Federico Borgna, alla dirigente scolastica della Scuola Media "Massimo D'Azeglio" di Via Bersezio, uno dei temi ...

Consiglio comunale Torino boccia mozione pro Olimpiadi : Torino, 19 mar. , askanews, Il Consiglio comunale di Torino ha bocciato con 23 voti contro 13 la mozione pro Olimpiadi presentata oggi dal Pd. Il voto, che ha avuto il contributo determinante dell'M5s ...

Torre Annunziata - Dirette in streaming del Consiglio comunale - convocata la seduta : E' stato convocato per venerdì 23 marzo, alle ore 9.30 , presso l'aula consiliare di via Provinciale Schiti, il Consiglio comunale di Torre Annunziata , rinviato la scorsa settimana, L'Assise dovrà ...

Il wrestler Mistero lascia il ring ed entra in Consiglio comunale a Reggio Emilia con il M5S : Sotto la maschera nera , omaggio al famoso wrestler messicano Rey Mysterio, ex campione del mondo WWE , c'è Cristian Panarari, futuro consigliere comunale di Reggio Emilia, all'opposizione tra le ...

Il gruppo di minoranza Genti NOA nei prossimi giorni presenterà due mozioni e un'interrogazione nel Consiglio comunale di Sant'Antioco. : Riguardo a ciò, considerando anche gli aspetti etici e quelli legati alla sicurezza dei cittadini, vorremmo esprimere una politica coinvolgendo le forze politiche e sociali della città.» «Ci ...

Olimpiadi 2026 - la tattica Appendino : scavalcare il Consiglio comunale : ... ma solo un escamotage tattico che fa emergere paura ed è un segno di grande debolezza politica». «Comunque noi badiamo al concreto e al merito: il fatto che sia partita la lettera è una ottima ...

Fermo. Variante al Prg a San Michele Terra - tassa di soggiorno e Asite : le perplessità dei Cinque Stelle dopo il Consiglio comunale di ieri : Un consiglio comunale infinito e fitto di punti importanti. Un consiglio comunale che ha visto la presenza tra il pubblico della neo eletta portavoce M5S alla Camera Mirella Emiliozzi, a testimonianza ...

Chieti - Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi : ecco le attività : ... il 5 maggio con un'estemporanea di pittura "LA MIA PROSPETTIVA" presso il Parco Archeologico de "La Civitella"; il 19 maggio con la VI edizione della "GIORNATA DELLA SCIENZA" con il tema "L'elemento ...