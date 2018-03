Consiglieri M5S disertano la seduta per la candidatura di Torino ai Giochi

Appendino trova l'intesa con i Consiglieri M5S 'dissidenti' : inviata la lettera di interesse di Torino per le Olimpiadi 2026 : La Sindaca di Torino Chiara Appendino ha inviato oggi al Coni la lettera di manifestazione d'interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026. Lo comunica l'amministrazione cittadina.Il gruppo M5s nel consiglio comunale di Torino "appoggia la decisione della sindaca Chiara Appendino", che ha inviato al Coni una lettera dichiarando la manifestazione d'interesse della Città per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2026. ...

Pomezia - i Consiglieri M5S si dimettono in blocco : cade il sindaco Fabio Fucci : Si era ribellato alla regola dei due mandati, aveva lasciato il movimento e annunciato l’intenzione di ricandidarsi con una lista civica. Venerdì sera tutti i consiglieri di maggioranza del M5s si sono dimessi causando la caduta dal Comune. Per questo Fabio Fucci, il primo cittadino che nelle carte dell’inchiesta sul Mondo di mezzo veniva definito da Salvatore Buzzi “incorruttibile”, non è più il sindaco di Pomezia. O ...

Elezioni : M5S Milano - scarso rispetto da Consiglieri eletti che non si dimettono : Milano, 6 mar. (AdnKronos) – “scarso rispetto del ruolo e dei cittadini” dimostrano quei consiglieri comunali eletti in Parlamento che non si dimettono. E’ la denuncia del capogruppo M5S in Comune di Milano, Gianluca Corrado. “Ci risulta che in molti, tra cui Sardone, Comazzi, Parisi, Bastoni, Morelli e Palmeri, che hanno conquistato un nuovo seggio -di certo più remunerativo rispetto a quello che occupano a Palazzo ...

Eletti M5s - Regionali Lombardia 2018/ Seggi - nomi e voti - i candidati Consiglieri : Eletti M5s, i risultati delle elezioni Regionali Lombardia 2018: Seggi e voti. I candidati grillini, le ultime notizie e i precedenti del 2013: i pentastellati non sfondano. (Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 20:02:00 GMT)

Eletti M5s - Regionali Lazio 2018/ Seggi e voti - i candidati Consiglieri con Roberta Lombardi : Eletti lista M5s, i risultati delle elezioni Regionali Lazio 2018: Seggi e voti. I candidati grillini, le ultime notizie e i precedenti del 2013 e l'andamento di Roberta Lombardi(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 13:58:00 GMT)

Chi è Lorenzo Fioramonti - l'economista nemico numero uno del Pil che si candida con M5s e sarà uno dei Consiglieri economici di Di Maio : Lorenzo Fioramonti è una specie di nemico pubblico numero uno del Pil. Fa parte di quella schiera di economisti - sempre più folta - che contesta l'ossessione delle istituzioni economiche, e di conseguenza della politica, verso la crescita di questo indicatore, come se bastasse per misurare il grado di benessere di una nazione. Invece per Fioramonti e gli altri l'attenzione della politica dovrebbe spostarsi altrove, magari ...

Parlamentarie M5S - i Consiglieri Regionali : decisioni prese dallo staff nazionale : ... Grazia Di Bari, Marco Galante, Antonella Laricchia e Antonio Trevisi, sottolineano il " successo di democrazia" delle Parlamentarie ed evidenziano come il M5S "sia l'unica forza politica che fa ...