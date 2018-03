Con 126 milioni di dollari incassati a febbraio Fortnite supera per la prima volta

eurogamer

: @Mario_Mantovani Italia seconda +4% con 126.000 richieste - SommellaRoberto : @Mario_Mantovani Italia seconda +4% con 126.000 richieste - arretium : LA DAMNATIO MEMORIAE DI IPAZIA DI ALESSANDRIA E IL MISTERO DEL TRANSFERT CON S. CATERINA - ecipardiravenna : APERTURA ISCRIZIONI Formazione di aggiornamento a personale con già attribuzione PES-PAV Tutte le info qui:… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Il grande successo riscosso dae PlayerUnknown's Battlegrounds non è di certo una novità, i due giochi continuano a registrare numeri incredibilmente alti e, ultimamente, il titolo di Epic è stato protagonista tanto da portare gli analisti a prevedere che il battle royale possa in qualche modo "cannibalizzare" il mercato.I numeri ditornano ancora unasotto i riflettori e, stando a quanto riportato da The Verge, gli incassi dello scorso mese hanno permesso al titolo di Epic dire per laPlayerUnknown's Battlegrounds.Con ben 126diracimolati, molti dei quali con acquisti in-app,si trova ora davanti a PUBG che, nel mese di, ha incassato 103di.Read more…