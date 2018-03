Compagnia aerea condannata a risarcire volo in ritardo

Ryanair si compra la Compagnia aerea di Niki Lauda : Ryanair entrerà con il 24,9% in Laudamotion, il nuovo investimento dell'ex campione di Formula 1 dopo la chiusura di Niki

Ryanair si compra la Compagnia aerea di Niki Lauda : Ryanair entra nella compagnia aerea Laudamotion, fondata dall’ex pilota di Formula 1 Niki Lauda. La low cost ha raggiunto un accordo per mettere un piede dentro l’azionariato del vettore austriaco. Inizialmente Ryanair acquisterà il 24,9% delle azioni di Laudamotion. E se dall’antitrust dell’Unione europea arriverà il via libera, la low cost crescerà fino a raggiungere il 75% delle quote. A quel punto Ryanair controllerà ...

Ryanair - nel 2017 è la prima Compagnia aerea in Italia - calano i passeggeri di Alitalia : Roma - Nel 2017 Ryanair si conferma la prima compagnia aerea in Italia, mentre AlItalia vede calare il numero di passeggeri . Secondo i dati diffusi dall'Enac, infatti, la low cost irlandese, ...

vietato dire mamma". Ecco il nuovo diktat della Compagnia aerea : La ricerca del linguaggio 'gender-neutral' si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo. Il leader di questo movimento è il tanto osannato Justin Trudeau che ha addirittura eliminato tutte le ...

Qual è la migliore Compagnia aerea? Ecco la classifica dei viaggiatori : L'agenzia di viaggi eDreams ha stilato una classifica sulla base delle recensioni di 60.000 viaggiatori di tutto il mondo che hanno prenotato e volato nel 2017. Ecco le prime 10 posizioni, tra ...

La Compagnia aerea Meridiana cambia nome : si chiamerà Air Italy : In una conferenza stampa ha annunciato un rinnovamento societario e un piano di ingrandimento della compagnia The post La compagnia aerea Meridiana cambia nome: si chiamerà Air Italy appeared first on Il Post.

Alitalia (a sorpresa) è la Compagnia aerea più puntuale al mondo : Alitalia nello scorso mese di gennaio è stata la compagnia aerea più puntuale al mondo con il 91,89% dei voli atterrati in orario. Lo dicono chiaramente i dati di FlightStats, società...

A dicembre Alitalia è stata la Compagnia aerea più puntuale al mondo : Lo ha rilevato il sito Flight stats, che mette a confronto le principali compagnie internazionali The post A dicembre Alitalia è stata la compagnia aerea più puntuale al mondo appeared first on Il Post.

Niki Lauda si ricompra la sua Compagnia aerea : Foto di AngMoKio da Wikimedia Commons L'ex pilota di Formula 1, che nel 2003 ha fondato la compagnia Niki, torna a guidare la società dopo 7 anni. È stato tre volte campione del mondo di Formula 1, gareggiando con la Ferrari e la McLaren. Su 171 Gran Premi corsi, ne ha vinti 25. Finita la carriera da pilota, Niki Lauda, 68 anni, austriaco, ha fondato la compagnia aerea Niki. ...

Kabul - strage all'hotel degli stranieri : 43 morti. Attacco rivendicato dai talebani. Hostess e steward di una Compagnia aerea massacrati Foto Video : Con il passare delle ore si comprende che forse le parole dei talebani, che hanno rivendicato la strage all'hotel Intercontinental di Kabul non sono solo propaganda. I morti potrebbero...

