Come si sviluppa la narcolessia

Ecco Come la realtà virtuale e aumentata possono aiutare a sviluppare il capitale umano in azienda : La realtà virtuale e aumentata possono aiutare a sviluppare il capitale umano in azienda: questo quanto emerso oggi a Napoli all’Hub Banco di Napoli Intesa- San Paolo del polo di San Giovanni dell’Università Federico II nel corso dell’evento “Virtual & Augmented Reality per un Industry Training innovativo”. Nel corso dell’evento Protom ha presentato le migliori tecnologie sul mercato per la simulazione ...