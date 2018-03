Come si è incagliata la trattativa sulle presidenze delle Camere

agi

: RT @CLaRosa7: Chissà come sarebbe stata la mia vita se non fossi rimasta incagliata in questa. - DonBaky1 : RT @CLaRosa7: Chissà come sarebbe stata la mia vita se non fossi rimasta incagliata in questa. -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Impasse sui presidenti di Camera e Senato. Dopo un'iniziale fase in discesa, dove sembrava essere stata raggiunta una intesa di massima tra i due 'vincitori'elezioni, coalizione di centrodestra e M5s, che prevedeva di assegnare lo scranno piu' alto di palazzo Madama a Forza Italia e quello di Montecitorio ai pentastellati, lasi è impantanata sul nome di Paolo Romani. Sul capogruppo uscente degli azzurri al Senato, infatti, 'pesa' una condanna in via definitiva. E i 5 stelle hanno posto il veto: non voteremo mai un condannato o chi è sottoposto a processo. Ma il centrodestra tiene il punto e dopo un nuovo vertice tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, la situazione resta bloccata. I tre leader del centrodestra confermano infatti la candidatura di Romani e il Movimento 5 stelle, che ieri aveva preso ...