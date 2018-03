Colpo Inter | arriva un talento di livello internazionale

TRE Colpo A TIM - VODAFONE E WIND/ In difficoltà le grandi compagnie per l'offerta Super Internet con Giga Bank : Tre COLPO a Tim, VODAFONE e WIND: le grandi compagnie telefoniche sono in difficoltà per il mobile per le offerte irresistibili per la navigazione grazie a Super Internet con Giga Bank.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 18:41:00 GMT)

L'Inter tenta il grande Colpo dalla Roma - pronto un clamoroso scambio Video : L'#Inter continua a delineare la strategia da attuare nella prossima sessione di calciomercato. La societa' nerazzurra è tra le più attive tanto da avere praticamente bloccato il giovanissimo attaccante argentino classe 1997, Lautaro Martinez, che arrivera' dal Racing Avellaneda per venti milioni di euro, firmando un contratto quinquennale, fino al 2023, a 1,5 milioni di euro a stagione con una clausola rescissoria a centoventi milioni di ...

Sampdoria-Inter 0-3 La Diretta Perisic e doppietta di Icardi : rigore e Colpo di tacco : Sampdoria ed Inter si sfidano a Marassi nell'anticipo domenicale delle 12.30 in questa domenica di campionato. I blucerchiati sono reduci dalla vera e propria disfatta di Crotone, trasferta da cui ...

Snowboard - Colpo doppio di Roland Fischnaller! Trionfa a Winterberg e vince la Coppa del Mondo di PSL! : Roland Fischnaller realizza un’altra delle sue straordinarie imprese e conquista per la terza volta in carriera la Coppa del Mondo di PSL (dopo quelle del 2013 e 2016). Il 37enne di Bressanone ha Trionfato nella terza ed ultima tappa di Winterberg, riuscendo così a superare nella classifica di specialità il russo Dmitry Loginov e andando a conquistare la Sfera di Cristallo. Fischnaller aveva dimostrato fin dall’inizio la sua grande forma, ...

CDS Inter - pronto il triplo Colpo : è arrivato l'ok di Suning : Il Corriere dello Sport, stamane, rilancia tre trattative per l'Inter, con Suning che avrebbe dato il definitivo assenso per chiudere colpi importanti in vista della prossima stagione. La società di Corso Vittorio ...

Calciomercato Inter : triplo Colpo a parametro zero che fa felici i tifosi? Video : In casa #Inter si discute molto di Calciomercato [Video]. Molte strategie dipenderanno dal piazzamento dei nerazzurri alla fine del campionato e in ballo ci sono sopratutto le permanenze di Cancelo e Rafinha, che hanno entrambi un diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro che l'Inter vorrebbe esercitare. Serviranno però introiti extra per poterli far rimanere a Milano, ed è per questo che l'Inter in attesa di sapere se partecipera' alla ...

Inter - Colpo in difesa a costo zero ed un riscatto praticamente certo Video : Stefan De Vrij è ormai vicinissimo all'#Inter ed a meno di clamorosi cambi di scena, vestira' la maglia nerazzurra a partire dalla prossima estate. Si tratta di un grosso colpo per la societa' milanese, considerato che il 26enne difensore centrale olandese andra' via dalla Lazio a giugno, alla naturale scadenza del suo contratto, e la societa' capitolina non guadagnera' nulla dalla sua cessione. Le parti si sono gia' accordate, mancano gli ...

PS Inter - ecco il primo Colpo a parametro zero : i nerazzurri chiudono per : L' Inter sta chiudendo per il difensore della Lazio Stefan de Vrij . La conferma arriva da Premium Sport . Secondo le ultime notizie, l'olandese è veramente ad un passo dai nerazzurri. L' Inter punta a depositare il contratto già nelle prossime settimane, subito dopo aver limato gli ultimi dettagli ...

Spalletti - Colpo di scena : a fine anno nuovo allenatore per l’Inter? : Spalletti, nuovo allenatore INTER?- La proprietà di Suning inizia ad avere dubbi se riconfermare o meno l’allenatore dell’Inter per la prossima stagione. I buoni risultati ottenuti all’inizio anno avevano fatto pensare che Spalletti fosse l’uomo giusto al posto giusto per risollevare il mondo nerazzurro ormai depresso da anni dopo le innumerevoli vittorie dell’ultima fase dell’era Moratti. Zhang Jindong ha ...

Inter - retroscena sul Colpo de Vrij : Secondo quanto svelato da Sky Sport , l' Inter sta lavorando per prendere Stefan de Vrij a costo zero: in realtà i contatti sono partiti da novembre, un retroscena che conferma come si continuerà a spingere per l'olandese, già nel ...

Colpo di scena Inter - per l'attacco ci pensa Mino Raiola : In vista del derby che andrà in scena domenica 4 marzo 2018 alle ore 20:45, Luciano Spalletti ha recuperato Mauro Icardi che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto e riprendersi la fascia da capitano. Proprio in attacco è la zona del campo che la dirigenza ha intenzione di rinforzare in vista del mercato estivo. L'Inter ha in pugno l'argentino Lautaro Martinez, ma c'è una clamorosa indiscrezione di mercato uscita proprio in queste ore. Mino ...

Manuel Lazzari ha fatto Colpo su Inter e Juventus : Manuel Lazzari è stata una spina nel fianco costante del Crotone nel match salvezza dello Scida. L'esterno della Spal, classe 1993, secondo la Gazzetta dello Sport è seguito con attenzione da Inter e Juventus, che da tempo lo hanno messo nel mirino. E' possibile un derby d'Italia in estate per l'estense: entrambi i club potrebbero proporre come pedine di ...

Calciomercato Inter - rivoluzione in difesa : Colpo anche dalla Juve? : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Benevento, la prestazione della squadra di Spalletti non è stata di certo incoraggiante, difficoltà evidenti. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, l’obiettivo è muoversi per la difesa. Accordo raggiunto con il calciatore della Lazio De Vrij, arriverà a zero, contatti anche con l’Atalanta per Toloi. Ma nelle ...

Retroscena Inter - il prossimo Colpo di mercato potrebbe arrivare dalla Juventus : Il rinnovo di Asamoah con la Juventus tarda ad arrivare e da più parti prende piede l’ipotesi che tale accordo non arriverà mai. Sì perchè l’arrivo in bianconero di Spinazzola nella prossima stagione potrebbe chiudere definitivamente le porte al terzino ghanese, libero dunque di lasciare il club a parametro zero. Nelle ultime ore in ambienti di mercato si vocifera di un Pastorello, agente del calciatore, molto attivo su più fronti. ...