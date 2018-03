CIPE - via libera a opere infrastrutturali per 500 milioni di euro : Via libera del CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - a tre progetti presentati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio , per migliorare l'...

I capricci del PrinCIPE Carlo d'Inghilterra / Tom Bower : "Ossessivo e petulante - viaggia portandosi i mobili" : I capricci del Principe Carlo d'Inghilterra, Tom Bower scrive un ritratto del reale e lo definisce ossessivo e petulante raccontando anche diverse situazioni alquanto singolari.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 14:19:00 GMT)

Il prinCIPE Christian di Hannover sposa la ex modella peruviana - alle nozze a Lima c'è anche Kate Moss : Matrimonio "esotico" per il principe Christian di Hannover, che a Lima ha sposato la storica fidanzata peruviana Alessandra de Osma. Per l'occasione buona parte della nobiltà...

Il prinCIPE Christian di Hannover sposa la ex modella peruviana - alle nozze a Lima c'è anche Kate Moss : La sposa - che a onor di cronaca aveva già detto 'sì' qualche tempo fa per il matrimonio civile - ha indossato un abito tutto pizzo del designer Jorge Vázquez con tanto di velo chilometrico e con la ...

Striscia la Notizia - appello del “Buon Fabio”/ L'ex inviato post-rottura con Mingo : "ParteCIPErei al GF Vip!" : L’appello del buon Fabio di Striscia: “Ricci aiutami, voglio tornare in tv”. L’ex inviato del noto tg satirico, compagno di Mingo, ha chiesto di poter tornare in televisione(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 23:26:00 GMT)

Infrastutture : via libera CIPE a progetti Mit da 106 Jonica a Malpensa : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – Via libera del Cipe ai progetti proposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presentati dal ministro Graziano Delrio. Hanno avuto il parere favorevole del Comitato interministeriale alcune opere rilevanti come la 2° tratta del progetto definitivo della statale 106 Jonica in Calabria da un miliardo di euro, il progetto definitivo della Telesina con 460 milioni di euro, investimenti nel porto di ...

Infrastutture : via libera CIPE a progetti Mit da 106 Jonica a Malpensa (2) : (AdnKronos) – Il Cipe ha approvato il progetto preliminare della tratta Statale Aurelia – Monte Romano Est della Statale 675 ‘Umbro-laziale” a completamento dell’asse Civitavecchia-Orte. Il tratto da Monte Romano a Civitavecchia rappresenta la porzione terminale dell’asse Civitavecchia-Orte completando funzionalmente il corridoio stradale Civitavecchia-Viterbo-Orte, dando ad esso la funzione di infrastruttura ...

Infrastutture : via libera CIPE a progetti Mit da 106 Jonica a Malpensa (3) : (AdnKronos) – In totale nella seconda tratta saranno realizzati circa 10,4 chilometri di gallerie naturali e artificiali, oltre a viadotti e opere di compensazione ambientale. Il costo per questa tratta è di 1.049,6 milioni di euro. La lunghezza totale dell’intervento delle due tratte è di 37,6 chilometri e il costo complessivo è di 1.335,1 milioni di euro. I Comuni interessati dagli interventi, tutti ricadenti all’interno del ...

Infrastutture : via libera CIPE a progetti Mit da 106 Jonica a Malpensa (4) : (AdnKronos) – Il progetto definitivo del 1° stralcio da Magenta a Vigevano è suddiviso in due tratte funzionali. La Tratta A è compresa tra la S.S. 11, in Comune di Magenta e l’interconnessione verso Abbiategrasso, in Comune di Albairate, per una lunghezza complessiva di circa 8,052 km, comprensiva della variante di Pontenuovo di Magenta. I comuni territorialmente interessati sono: Boffalora Sopra Ticino, Magenta, Robecco sul ...

Giappone : prinCIPEssa Mako rinvia nozze : ANSA, - TOKYO, 6 FEB - La principessa Giapponese Mako, nipote primogenita dell'imperatore Akihito, sarà costretta a posticipare il matrimonio con il coetaneo e compagno di studi Kei Kimuro, ...