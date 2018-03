Cinthya Nixon | dal telefilm alla vita reale | l' amore per New York

Blastingnews

: Internet ti do al massimo 24 ore per rimontare il video della candidatura di Cinthya Nixon a Governatore dello stat… - LauryeMal : Internet ti do al massimo 24 ore per rimontare il video della candidatura di Cinthya Nixon a Governatore dello stat… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Era un avvocato di successo, donna emancipata, madre cinica, moglie fuori dalle righe e grande amica di Carrie, Charlotte e Samantha nella fortunata serie “Sex and the city”. Il suo personaggio le ha regalato il grande successo manon è solo Miranda VIDEO e lo ha dimostrato spesso, fino ad ufficializzare la sua candidatura. Scende in campo come prossimo governatore dello stato Newsfidando Andrew Cuomo, alle primarie del Partito Democratico a settembre #2018. Un legame intenso e unsmisurato per la sua citta', le motivazioni che l’hanno portata ad annunciare in un lungo discorso su Twitter, la sua decisione. La Hobbes infatti, nata e cresciuta a New, ha dichiarato di non aver mai vissuto altrove e di aver scelto la sua citta' anche per crescere i suoi tre figli. La notizia non arriva inaspettata: lei stessa aveva letto e sentito diversi rumors ...