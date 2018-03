Cinque stelle in stallo? Salta riunione congiunta

De Luca getta un'ombra sul voto in Campania - i Cinque stelle rispondono : La risposta del Movimento 5 Stelle all'audio in cui il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca insinua che ci sia l'ombra di 'Forze Oscure' alle spalle del plebiscito del Movimento 5 Stelle ...

Giochi - i Cinquestelle bocciano la mozione Pd : Il motivo ufficiale è che la discussione è superata dai fatti, cioè dalla lettera che la sindaca Appendino ha inviato sabato al presidente del Coni Giovanni Malagò annunciando l'interesse di Torino a ...

Sicilia : Sgarbi - Cinquestelle? Per loro Antonello è un parrucchiere : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Capisco che i Cinquestelle dicano 'Sgarbi non ha fatto assolutamente niente', del resto loro non capiscono niente. Non gli puoi fare vedere Antonello e Laurana, perché pensano che siano uno un parrucchiere e l'altro un profumiere. Sono delle menti così basse che non p

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : come andò veramente nel 2013 tra Bersani e i Cinque Stelle : E’ vero che l’Istat segnala un nuovo boom dell’occupazione e che quindi il Jobs act di Matteo Renzi ha portato buoni risultati in termini di lavoro all’Italia? E’ vero che, Cinque anni fa, nel marzo 2013, fu per quella diretta streaming alla Camera tra i Cinque Stelle – rappresentati da Roberta Lombardi e Vito Crimi – e Pierluigi Bersani che non nacque un’intesa fra i loro partiti e che, dunque, ...

Lobby gay nei Cinque stelle - il toto nomi Di Maio - Spadafora - Fico - Carelli e... : Il m5s preda di una Lobby gay litigiosa e fortissima, e il candidato premier e capo politico Luigi Di Maio omosessuale e fidanzato con il suo mentore Vincenzo Spadafora, ora diventato anch'egli onorevole dopo il trionfo elettorale nel collegio di Casoria Segui su affaritaliani.it

Veltroni apre ai Cinquestelle : "Il Pd deve dialogare - con la regia del Colle" : La sinistra è in grande difficoltà, inutile negarlo. Lo è soprattutto dopo la batosta elettorale che ha ridotto il Pd al 18 e qualcosa per cento. Eppure sembra non si voglia fare una seria e ...

Sondaggi scenari Governo 2018/ Pd-Di Maio per impedire alleanza Salvini-Cinque Stelle? Per gli elettori M5s.. : Sondaggi e scenari verso il Governo: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Pd con Di Maio per impedire alleanza Salvini-Cinque Stelle? Per gli elettori M5s..(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:41:00 GMT)

Fermo. Variante al Prg a San Michele Terra - tassa di soggiorno e Asite : le perplessità dei Cinque stelle dopo il consiglio comunale di ieri : Un consiglio comunale infinito e fitto di punti importanti. Un consiglio comunale che ha visto la presenza tra il pubblico della neo eletta portavoce M5S alla Camera Mirella Emiliozzi, a testimonianza ...

Via libera di Bruxelles ai Cinque stelle L'Europa è terrorizzata da Salvini : L’impressione è che l’Unione Europea sia terrorizzata da Matteo Salvini e sia disposta a tutto per fermarne l’ascesa, anche a sostenere Luigi Di Maio. Queste riflessioni del filosofo del diritto... Segui su affaritaliani.it

Rocco - pr a Cinque stelle con il master tarocco : ... prima di spiccare il coerente balzo con la partecipazione al Grande fratello e ai talk tv più accreditati con Platinette e Solange, c'è scritto che 'ha conseguito un master's degree in economia ...

“Di Maio è gay. Ecco con chi sta. Bomba clamorosa sganciata sul leader dei Cinque stelle : “Sta proprio con lui. Ma non lo dico per offenderlo” : “In realtà mi dispiace aver aggredito questo giovane, che tra l’altro è anche tenero e ha dei sentimenti così nobili. Recentemente ho scoperto che ha un fidanzato. Sono felice finalmente di avere un premier gay, così sereno e affettuoso e sorridente”. Parole clamorose su Luigi Di Maio che arrivano nel corso del programma Quelli che dopo il tg, condotto da Luca e Paolo e Mia Ceran su Rai 2. Non è certo la prima volta che ...

Tutti a caccia della Camera. I Cinquestelle : “Tocca a noi” : Per capire cosa potrebbe succedere il 23 marzo, il giorno in cui il parlamento verrà convocato per eleggere i presidenti di Camera e Senato, bisogna soffermarsi sul dialogo intercorso tra Renato Brunetta di Forza Italia e i capigruppo del M5S, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. ...

I Cinque stelle incontrano gli altri partiti : “A noi la presidenza della Camera”. Aperture di Pd e Lega : Giro di consultazioni dei capigruppo M5S, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, con le altre forze politiche per sciogliere il rebus sulle presidenze delle Camere. I 5 Stelle hanno visto Giancarlo Giorgetti per la Lega, Pietro Grasso per Leu, Maurizio Martina e Lorenzo Guerini per il Pd, Renato Brunetta per Forza Italia; mentre ha sentito al telefono, ...