Cinema | calo nelle sale Il presidente dei distributori Anica | “Documentari e film evento

(Di giovedì 22 marzo 2018) “Agonia, disaster movie, dati inesatti. Mi dispiace ma con il vostro articolo avete fatto disinformazione, qualcosa che poi danneggia ilstesso”. Parole di Andrea Occhipinti, in qualità didei, di fronte all’articolo “, il paradosso: meno spettatori ma piùin sala. Ecco perché è una strana agonia”. “Avete confuso la rivolta degli esercenti per ia 2 euro una volta al mese, iniziativa portata avanti dal ministro Franceschini che non ci ha convinti perché svendeva il nostro prodotto, con la Festa delDays con ia 3 euro, quest’anno per 15 giorni in tre periodi diversi. Torniamo ai dati: il 22 marzo 2018 escono 12, il 15 marzo ne sono usciti 11. Une mezzo al giorno in media. Nell’intero marzo ne escono 60, la media è due al giorno. Sono davvero tanti “Dipende da quante copie hanno i singoli. E poi la ...