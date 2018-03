Cina | stretta monetaria dopo decisioen Fed

bluewin.ch

: Trump alla Cina, penalità per 50 mld: Nyt, oggi l'annuncio.Stretta anche sugli investimenti… - tecnica360 : Trump alla Cina, penalità per 50 mld: Nyt, oggi l'annuncio.Stretta anche sugli investimenti… - ansa_economia : #ANSA | Trump alla Cina, penalità per 50 mld - Nyt, oggi l'annuncio.Stretta anche sugli investimenti di Pechino -

(Di giovedì 22 marzo 2018) La People's Bank of China , Pboc, ha rialzato di 5 punti base, al 2,55%, i tassi d'interesse sui reverse repos a 7 giorni, usati per tenere sotto co...