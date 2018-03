Cina | Banca centrale risponde a Fed | rialzo 5 punti su repos 7 giorni

Cina - Yi Gang nuovo Governatore della Banca Centrale : Teleborsa, - Sarà Yi Gang il nuovo Governatore della Banca Centrale cinese . Il Parlamento della seconda economia al mondo ha ratificato la nomina di Yi annunciata dal premier Li Keqiang all'Assemblea nazionale popolare. Di formazione anglofona , dopo la laurea alla Peking University ha studiato a lungo ...

Cina - Xi sceglie la continuità alla Banca centrale : arriva Yi Gang - il governatore che conosce l'Occidente : Dopo essersi laureato all'Università di Pechino in Economia, il 60enne Yi Gang, fluente in inglese, ha svolto un dottorato di ricerca all'Università dell'Illinois e insegnato in quella dell'Indiana. ...

Cina - Yi Gang nuovo Governatore della Banca Centrale : Sarà Yi Gang il nuovo Governatore della Banca Centrale cinese . Il Parlamento della seconda economia al mondo ha ratificato la nomina di Yi annunciata dal premier Li Keqiang all'Assemblea nazionale popolare. Di formazione anglofona , dopo la laurea alla Peking University ha studiato a lungo ...

Cina - Yi Gang govenatore Banca Centrale : 04.45 Yi Gang, 60 anni,è il nuovo governatore della Banca Centrale Cinese (PBOC). E' la nomina del premier Li Keqiang, confermata dal Congresso nazionale del popolo, nella sessione legislativa annuale. A lungo vice governatore, Yi rappresenta una scelta destinata a rassicurare i mercati in continuità col riformatore Zhou Xiaochuan, che lascia l'Istituto dopo 15 anni, in una fase in cui le priorità sono il freno ai rischi finanziari e al ...

Cina - nuova era alla Banca centrale. Le sfide per il prossimo governatore : Tre lustri di prudente , e astuta, politica monetaria con il marchio del governatore Zhou Xiaochuan peseranno non poco sulle spalle del suo successore alla guida della Banca centrale cinese. Il nome ...

Rapporto BRI : Cina - Hong Kong e Canada più a rischio di crisi bancarie. Italia la scampa : Cina, Hong Kong e Canada sono tra le economie più a rischio di soffrire una crisi bancaria. L'allarme è stato lanciato sulla base di alcuni indicatori che vengono compilati dalla banca delle banche ...

Milan - Corriere della Sera : 'Li insolvente - chiesta bancarotta in Cina' : Un'inchiesta del Corriere della Sera , firmata da Milena Gabanelli e Mario Gervini , sostiene che la Shenzhen Jie Ande, holding di Yonghong Li, l'imprenditore cinese che comprato il Milan il 13 aprile ...

Milan - il patrimonio di Yonghong Li messo all'asta per bancarotta in Cina : Le credenziali? Tutto ok - A metà maggio, dall'altra parte del mondo, il tribunale respinge il ricorso della holding di Li , gestita da un prestanome, confermando la vendita coattiva a favore della ...