Cina accelera lo sviluppo del 5G

La Cina accelera : è la prima volta dopo sette anni : Forse proprio per cercare di risollevare l'economia delle aree più difficili, il gigante del retail online cinese, Jd, ha annunciato ieri investimenti per oltre tre miliardi di dollari (venti ...

Cina - crescita accelera dopo 7 anni : Pil +6 - 9% nel 2017 : L'economia cinese torna a volare, e lo fa persino migliorando le aspettative del mercato. Il gigante asiatico infatti ha registrato nel quarto trimestre del 2017 un Pil in crescita del 6,8% su base ...

Cina - l'economia accelera per la prima volta in sette anni : Il 2017 è stato un anno positivo per la Cina, che ha visto accelerare l'economia per la prima volta negli ultimi sette anni. Il PIL è cresciuto del 6,9% rispetto al 2016 quando si registrò un

Cina - l'economia accelera per la prima volta in sette anni : La seconda economia più grande del mondo ha registrato anche un deciso aumento delle vendite al dettaglio nel 2017, del 10,2% rispetto al 2016, in flessione tuttavia dal 10,4% dello scorso anno. Solo ...

Cina - l'economia accelera per la prima volta in sette anni : La seconda economia più grande del mondo ha registrato anche un deciso aumento delle vendite al dettaglio nel 2017, del 10,2% rispetto al 2016, in flessione tuttavia dal 10,4% dello scorso anno. Solo ...

L’inflazione Usa accelera - T-Bond sopra il 2% per la prima volta dal 2008. Stretta Fed più viCina? : L’indice Cpi al 2,1% fa salire i rendimenti dei T-Bond a due anni sopra il 2% per la prima volta dal 2008 ma non crea pressioni sulla politica monetaria...

Cina - accelera l'inflazione a dicembre : (Teleborsa) - Spingono sull'acceleratore i prezzi al consumo in Cina, principale barometro del trend dell'inflazione. Secondo i dati pubblicati dal National Bureau of Statistics , nel mese di dicembre,...