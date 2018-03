Ciclismo | Van Avermaet | ‘Sarà Sagan contro tutti’

Ciclismo - i promossi e bocciati del fine settimana : brilla Vincenzo NIbali a Sanremo - crescono i giovani della Quick-Step Floors : La Milano-Sanremo, ovviamente, è stato l’avvenimento ciclistico più seguito degli ultimi di giorni, ma non l’unico a svolgersi, pensando anche alla scorsa settimana. Proviamo a vedere chi sono i promossi e i bocciati nelle corse in evidenza degli ultimi giorni. promossi Vincenzo NIbali: non possiamo che partire dallo Squalo, ovviamente. Abbiamo ancora negli occhi sette chilometri destinati ad entrare nel mito, un attacco sul Poggio ...

Lutto nel motoCiclismo - morto il fondatore dell’Aprilia Ivano Beggio : E’ deceduto ieri all’ospedale di Montebelluna, aveva 73 anni e sulle sue moto si sono forgiati campioni come Max Biaggi e Valentino Rossi

Lutto nel mondo del motoCiclismo - Ivano Beggio ci ha lasciati : Le moto con il marchio Aprilia si sono aggiudicate 9 campionati del mondo, con più di 70 vittorie nei gran Premi, confrontandosi con i colossi dell'industria motoristica giapponese. I dipendenti ...

Ciclismo femminile - Ronde van Drenthe 2018 : Amy Pieters vince allo sprint - battuta Alexis Ryan. Quarto posto per Marta Bastianelli : L’olandese Amy Pieters conquista la Ronde van Drenthe femminile, seconda prova del Women’s WorldTour. L’atleta della Boels – Dolmans si è imposta su traguardo di Hoogeveen con un grandissimo sprint in cui è riuscita a battere la statunitense Alexis Ryan. Il primo tentativo di fuga parte subito dopo il via con due atlete: la danese Louise Norman Hansen (Virtu Cycling) e la belga Annelies Dom (Lotto Soudal). Dopo circa 20 km accade però ...

Ciclismo - Tom Boonen : ‘Tutti aspettavano il caso Froome’ Video : Il caso Froome [Video]è sempre al centro delle discussioni nel mondo del #Ciclismo, anche perché la vicenda sembra ancora ben lontana dall’epilogo. Il capitano della Sky è risultato positivo ad un controllo antidoping della scorsa Vuelta, evidenziando un valore di salbutamolo doppio rispetto al consentito. Il procedimento è ancora in corso e Froome ha ripreso a correre un paio di settimane fa alla Vuelta Andalucia, una scelta che è stata ...

Ciclismo - Ronde van Drenthe 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Domenica 11 marzo, in Olanda, la Ronde Van Drenthe attirerà i migliori ciclisti e cicliste di tutto il mondo. Doppio appuntamento, dunque, con la corsa di un giorno, che prevede una prova femminile valida per il World e quella maschile di categoria 1.HC, che comunque potrebbe attirare dei discreti nomi al via. Per le donne, invece, attese tutte le big del circuito, per sfidarsi su un percorso sicuramente insidioso che prevede tratti in pavé e ...

Ciclismo - Top Flop della settimana : tra Strade Bianche e Larciano incantano i giovani - a Siena crollano i big : Il tre volte Campione del Mondo in carica ha pochi chilometri nelle gambe e probabilmente la corsa toscana gli è risultata indigesta. Nel gruppo dei migliori aveva anche compagni di squadra a ...

Ciclismo - Top&Flop della settimana : tra Strade Bianche e Larciano incantano i giovani - a Siena crollano i big : La stagione ciclistica sta entrando sempre più nel vivo. Nel fine settimana, grandi protagoniste due classiche italiane: la Strade Bianche e il GP Larciano, oltre la prima tappa della Parigi-Nizza che però andrà a svilupparsi con maggior importanza nei prossimi giorni, quando potremo trarre veri bilanci. Andiamo a vedere chi sono stati i protagonisti, in positivo e in negativo. TOP VAN AERT Wout: il futuro che avanza, il nuovo che inizia a far ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : sesto posto per Simone Consonni nella prima prova dell’omnium - l’olandese van Schip in testa : Simone Consonni apre con un sesto posto l’omnium ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il 23enne lombardo ha infatti tagliato il traguardo in sesta posizione nello scratch, guadagnando così 30 punti, che rappresentano un buon punto di partenza per cercare di salire sul podio. Sprint vincente per l’olandese Jan Willem van Schip, che si porta così provvisoriamente al comando davanti al giapponese Eiya Hashimoto e allo ...

Diretta / Strade Bianche 2018 streaming video e tv : Van Aert si porta in vetta (Ciclismo oggi 3 marzo) : Diretta Strade Bianche 2018 streaming video e tv: percorso, orari e favoriti della gara di ciclismo con partenza e arrivo a Siena e con diversi tratti in sterrato (oggi sabato 3 marzo)(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:20:00 GMT)

Ciclismo Strade Bianche - trionfa Anna Van der Breggen : Podio regale per la quarta edizione delle Strade Bianche femminile. A vincere a Siena, dopo un grande assoluto negli ultimi 20 km concluso trionfalmente in Piazza del Campo, è stata l'olandese Anna ...

Ciclismo femminile - Strade Bianche 2018 : dominio di Anna van der Breggen. Battute Katarzyna Niewiadoma ed Elisa Longo Borghini : L’olandese Anna van der Breggen domina la quarta edizione della Strade Bianche femminile e mette subito il primo sigillo nell’UCI Women’s WorldTour 2018. La campionessa olimpica ha conquistata la vittoria in solitaria dopo una straordinaria azione sul penultimo tratto di sterrato. Arriva invece un altro secondo posto per la polacca Katarzyna Niewiadoma, mentre la campionessa italiana Elisa Longo Borghini, cede nel finale e chiude al terzo ...

Ciclismo femminile - Strade Bianche 2018 : dominio di Anna van der Breggen che conquista il successo in solitaria davanti a Katarzyna Niewiadoma ed Elisa Longo Borghini : L’olandese Anna van der Breggen domina la quarta edizione della Strade Bianche femminile e mette subito il primo sigillo nell’UCI Women’s WorldTour 2018. La campionessa olimpica ha conquistata la vittoria in solitaria dopo una straordinaria azione sul penultimo tratto di sterrato. Arriva invece un altro secondo posto per la polacca Katarzyna Niewiadoma, mentre la campionessa italiana Elisa Longo Borghini, cede nel finale e chiude al terzo ...

Ciclismo femminile - Strade Bianche 2018 : primo grande appuntamento stagionale. Longo Borghini cerca il bis - van der Breggen e Niewiadoma pronte a sfidarla : Sabato si aprirà ufficialmente il calendario dell’UCI Women’s WorldTour 2018 con la quarta edizione della Strade Bianche femminile. Una corsa molto affascinante che lo scorso anno ci ha regalato grandissimo spettacolo con il successo della nostra Elisa Longo Borghini. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite per questa corsa. IL PERCORSO Saranno 136 km molto impegnativi con otto tratti in sterrato e continui saliscendi. Il ...