Ciclismo | come funzioneranno i controlli sulle bici? Raggi X e telecamere termiche per

(Di giovedì 22 marzo 2018) Una nuova rivoluzione per il mondo del. Dopo l’introduzione del Var e della moviola su strada, si è deciso di lottare in maniera ancora più incisiva contro la frode tecnologica, i tanto temuti motorini nelle. Il grande pubblico pensa che nei mezzi ci siano dei dispositivi che permettono ai corridori di andare più veloce e allora la Uci ha pensato di intensificare i. David Lappartient, Presidente della Federazione Internazionale, ha ribadito alla Gazzetta dello Sport che “garantire la credibilità dei risultati e proteggere gli sportivi sono aspetti fondamentali. I tablet attualmente in uso erano utili ma non bastavano. Non vogliamo scoprire i motorini, vogliamo dimostrare che non ci sono. Ilè uno sport magnifico e gli spettatori non devono più interrogarsi se credere o no ai risultati“. Questa battaglia costerà all’Uci circa un ...