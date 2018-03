Chris Hemsworth | guardarlo mentre si fa la barba è la cosa più sexy che vedrai oggi

Barba. Chris Hemsworth rilancia i basettoni via Instagram : Un post condiviso da Chris Hemsworth (@ChrisHemsworth) in data: Mar 12, 2018 at 9:39 PDT L’interprete di Thor si prepara per il suo prossimo ruolo in Bad Times at the El Royale di Drew Goddard. Nella pellicola Chris Hemsworth porterà le basette molto rock che hanno segnato il look di Lemmy Kilmister dei Motorhead ma anche quello di Wolverine.

E se fosse Chris Hemsworth il «miglior papà di sempre»? : Chris Hemsworth, 33 anni, venuto al mondo a Melbourne ma cresciuto a Phillip Island, il mare lo sente parte di sé. Così quando non veste i panni del dio Thor, si dedica alla sua attività preferita: il surf. Passione che non vede l’ora di trasmettere ai suoi bambini: India Rose, 5 anni, e i gemelli, Tristan e Sasha, 3, nati dall’amore con Elsa Pataky, 37. E una gita sulla spiaggia australiana è l’occasione ideale per fare ...

Men In Black - arriva il sequel con Chris Hemsworth? : (foto: Getty) Se si pensa a Men in Black, la saga di film su un’agenzia segreta che tiene a bada i vari alieni che vivono (o cercano di invadere) la Terra, il primo nome che viene in mente è quello di Will Smith. È stato infatti lui, assieme a Tommy Lee Jones, a recitare nel primo film del 1997 e poi nei due sequel del 2002 e 2012. Ora però le cose potrebbero cambiare dato che Chris Hemsworth, il Thor dell’universo cinematografico ...

Elsa Pataky e Chris Hemsworth - un amore di Australia : Abbracciare koala come morbidi pelouches, fare amicizia con un serpente, stupirsi di fronte a un tramonto: il sud dell’Australia riserva esperienze da sogno e Chris Hemsworth, in vacanza all’Isola dei Canguri, le sta raccontando via social ai suoi follower, con una serie di scatti meravigliosi. È anche per questo che ha deciso di vivere nel suo paese d’origine, dicendo addio a Hollywood semza troppi rimpianti. «È un luogo ...

RUSH/ Info streaming del film su Rai Movie con Chris Hemsworth e Daniel Bruhl (10 febbraio 2018) : RUSH, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 10 febbraio 2018. Nel cast: Chris Hemsworth, Daniel Bruhl, Olivia Wilde e Alexandra Maria Lara, alla regia Ron Howard. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 20:38:00 GMT)

Chris Hemsworth - il candidato al ruolo di James Bond che non ti aspett(av)i : Un argomento che non smette di tenere banco è il futuro di James Bond. Sappiamo che, nonostante le resistenze iniziali, Daniel Craig si è convinto a vestire per un’ultima volta i panni dell’Agente 007 per il film Bond 25, che però arriverà nelle sale solo nel 2019. Chi arriverà, però, dopo di lui? Di nomi ne sono stati fatti già tanti e c’è stato persino Idris Elba (anche lui tra i papabili), che sostiene possa esserci la ...

HEART OF THE SEA - LE ORIGINI DI MOBY DICK/ Su Italia 1 il film con Chris Hemsworth (oggi - 26 gennaio 2016) : HEART of the Sea - Le ORIGINI di MOBY DICK, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 26 gennaio 2018. Nel cast: Chris Hemsworth e Benjamin Walker, alla regia Ron Howard. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:15:00 GMT)

Elsa Pataky - che ha messo la carriera dopo l’amore : «Chris (Hemsworth) non mi ha mai deluso» : Chris Hemsworth e la moglie Elsa Pataky stanno insieme da parecchio, ma non è sempre stato facile. All’attrice spagnola, nota per il ruolo in Fast & Furious, il matrimonio e la maternità hanno decisamente cambiato la vita. «È impressionante come puoi essere una donna di successo che ha sempre lavorato, e poi hai dei bambini e improvvisamente niente ti sembra più importante», ha rivelato a Elle Australia. Lei di figli ne ha tre: India, ...

THOR/ Oggi su Italia 1 : info streaming e trama del film con Chris Hemsworth (18 gennaio 2018) : THOR, il film in onda su Italia 1 Oggi, giovedì 18 gennaio 2018. Nel cast: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins e Natalie Portman, alla regia Kenneth Branagh. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 19:31:00 GMT)

Miley Cyrus e Liam Hemsworth : il fratello Chris ha spezzato i nostri sogni con questa frase : Sono anni che si parla del possibile matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth e negli ultimi mesi si erano fatte più insistenti le voci che si fossero già sposati. Chi era sicuro che si fossero detti sì a Malibu la scorsa primavera, chi che fossero andati all’altare approfittando della vacanza di inizio 2018 in Australia: ma nessuno aveva ragione, ha assicurato oggi Chris Hemsworth. “Sono ufficialmente non sposati” ha ...

