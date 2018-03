Choc in Olanda - tenta il suicidio impiccandosi in Parlamento : “Scusate - ma dovevo farlo” : Un uomo si è gettato nel vuoto dalla galleria destinata ai visitatori all'interno del Parlamento olandese. I deputati presenti in aula sono stati sorpresi dal tonfo provocato dalla caduta e hanno chiesto aiuto. Si tratterebbe di un attivista impegnato a favore della legalizzazione della marijuana. Su Facebook ha scritto "Non mi fermerò finché non avrò una risposta".Continua a leggere