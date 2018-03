“Che tristezza!” Don Matteo | l’accusa fa tremare la Rai La polemica sull’amata fiction

caffeinamagazine

(Di giovedì 22 marzo 2018) Nella vita dei telespettatori italiani ci sono delle certezze. Una di queste si chiama Done ha il volto del mitico Terence Hill. Un successo senza precedenti quello del sacerdote che risolve i casi di cronaca che scombussolano il paesino umbro e la Rai non può che gioire degli ascolti sistematicamente sopra la media. Le stesse vicende su cui indagare, gli stessi personaggi macchietta che gli fanno da contorno (quest’anno c’è una grossa new entry, la nuova capitana dei carabinieri Olivieri), gli stessi paesaggi è il mix che permette allaun continuo boom di ascolti. Nel corso delle serate gli ascolti hanno raggiunto punte superiori agli 8,6 milioni di telespettatori e il 37% di share conquistando indistintamente tutti i pubblici e, in particolar modo, quello di età inferiore ai 25 anni: lo share raggiunto tra gli individui 4-24 anni è del 27%. In ...