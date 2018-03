Difesa dello spazio aereo : Che cos'è l'ordine di scramble : A proteggere il nostro spazio aereo c'è l'Aeronautica Militare che assicura una sorveglianza 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, con un sistema di Difesa integrato con quello degli altri Paesi Nato. ...

Bollette telefoniChe - l'aumento delle tariffe costerebbe agli utenti 2 miliardi di euro : Quanto costerebbe agli utenti italiani l’aumento delle tariffe dell’8,6% deciso dalle compagnie telefoniche e sospeso ieri dall’Antitrust? Circa due miliardi di euro all'anno, secondo le stime...

Il sole a mezzanotte - al cinema l’amore Che supera ogni cosa. La recensione : ROMA – l’amore fa ridere, fa piangere ma soprattutto supera ogni cosa. Lo sa bene Katie, la protagonista de Il sole a mezzanotte, da oggi al cinema, distribuito da Eagle Pictures. Il film che è l’adattamento del libro omonimo di Trish Cook, diretto da Scott Speer, racconta la storia di una diciassettenne affetta da una […]

Che cos’è il boom sonico e perché è così rumoroso : Due jet sono passati velocemente sopra i cieli della Lombardia, a una velocità così alta da causare un boom sonico, un rumore simile a un’esplosione che ha spaventato parecchi cittadini. Ma che cos’è un boom sonico e perché genera un suono così potente? Ecco cosa risponde la scienza. Ogni oggetto che produce rumore genera delle onde sonore (che altro non sono se non variazioni di pressione) che si diffondono nell’aria in modo ...

DisChetti di plastica invadono le spiagge italiane - risolto il mistero : scoperto cosa sono : Una vera invasione di Dischetti di plastica simili a filtri per cialde da caffè è stata registrata nelle ultime settimane sulle spiagge della costa tirrenica. Il danno ambientale...

7 cose Che non sai di Donna Francisca Montenegro de Il Segreto! : Protagonista indiscussa della telenovela Il Segreto di Canale 5, l’attrice che interpreta il ruolo di Donna Francisca è la regina della soap. Ecco 7 cose che non sai su Maria Bouzas! Riservata ma al tempo stesso affabile e ironica, Maria Bouzas ha 54 anni e vanta una carriera luminosa sia come attrice di televisione che di teatro. Apprezzata dal pubblico che ne ha colto subito le qualità e le grandi doti di attrice, la ...

Parto choc : il piccolo viene al mondo così. E in ospedale nessuno osa dire nulla. Le immagini (fortissime) di questo bimbo - Che ormai ha 11 mesi - potrebbero urtare la vostra sensibilità. Quel Che è successo nell’utero di sua madre è tremendo : Le donne in gravidanza hanno una missione importantissima da compiere: devono fornire al feto che portano in grembo tutti i nutrienti di cui hanno bisogno. Devono controllare che tutto sia a posto e non devono stancarsi troppo. Ma non tutte le donne sono ligie al dovere: a volte, nonostante questo, il bimbo nasce sanissimo. In altri casi, però, il feto risente moltissimo delle carenze e nasce con problemi gravissimi. È Quel che purtroppo è ...

Risolto giallo disChetti spiaggiati. Guardia Costiera : sono filtri di un depuratore : Dalle indagini risulta che siano finiti in acqua a causa del cedimento strutturale di una vasca dell'impianto. Nei giorni scorsi - facendo gridare al rischio ambientale - erano stati ritrovati in gran numero in più tratti costieri del Mar Tirreno Centrale, con picchi preso l'Isola di Ischia, sul litorale campano e su quello laziale tra Fiumicino ed Anzio

Strani boati in cielo - psicosi esplosione in Lombardia. Ma sono due caccia Che hanno rotto il muro del suono : Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate. A Bergamo evacuate scuole e il tribunale. L'allarme si diffonde in un raggio di circa 50...

