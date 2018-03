Che cosa racconta il video dell’incidente dell’auto autonoma di Uber

Il sole a mezzanotte - al cinema l’amore Che supera ogni cosa. La recensione : ROMA – l’amore fa ridere, fa piangere ma soprattutto supera ogni cosa. Lo sa bene Katie, la protagonista de Il sole a mezzanotte, da oggi al cinema, distribuito da Eagle Pictures. Il film che è l’adattamento del libro omonimo di Trish Cook, diretto da Scott Speer, racconta la storia di una diciassettenne affetta da una […]

DisChetti di plastica invadono le spiagge italiane - risolto il mistero : scoperto cosa sono : Una vera invasione di Dischetti di plastica simili a filtri per cialde da caffè è stata registrata nelle ultime settimane sulle spiagge della costa tirrenica. Il danno ambientale...

DisChetti in mare - mistero risolto. Cosa sono e fin dove sono arrivati : La Guardia costiera ha scoperto che i piccoli Ufo provenivano da un impianto di depurazione alla foce del fiume Sele, in Campania. Da lì hanno invaso il Tirreno fino in Toscana

DisChetti di plastica sulle spiagge : risolto il mistero - ecco cosa sono : L'invasione di Dischetti di plastica comparsi sulle spiagge italiane lungo la costa tirrenica ha una spiegazione. Dischetti di plastica sulle spiagge del Tirreno: da Capri alla Toscana....

Morte Davide Astori - la decisione di Francesca Fioretti. A meno di 3 settimane dalla tragica morte del calciatore della Fiorentina - ecco cosa si è saputo sulla sua compagna Che - dal giorno del dramma - si è chiusa nel silenzio più totale : Era la notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo e Davide Astori, calciatore capitano della Fiorentina moriva nella sua camera d’albergo a Udine dove era in ritiro con la squadra che di lì a poco avrebbe sfidato l’Udinese. Ma Davide Astori non si è svegliato più. Se ne è andato a 31 anni per un arresto cardio-circolatorio. Il suo cuore ha iniziato a battere sempre più piano fin quando si è fermato definitivamente. Poi il corpo del calciatore è stato ...

Invasione di disChetti di plastica sulla costa tirrenica : risolto il “mistero” - ecco cosa è accaduto [GALLERY] : 1/4 ...

“Cosa?”. Isola dei Famosi - quanti soldi prende Alessia Marcuzzi. E se non siete già svenuti - ecco anChe quanto guadagnano Mara Venier - Daniele Bossari e i naufraghi. E pure i parenti in studio! Roba grossa : L’Isola dei Famosi è il reality del momento. Polemiche e scandalo droga a parte, o forse proprio per questi motivi, il programma di Alessia Marcuzzi vince ancora la gara Auditel. L’ultima diretta, la nona, andata in onda martedì (sì, l’Isola è passata di nuovo alla seconda sera della settimana) 20 marzo 2018, è stata seguita da una media di 4 milioni 537 mila telespettatori pari al 24,8% di share (a guardare il daytime ...

Che cosa dice davvero l'ultimo studio di Hawking sugli universi paralleli : Secondo alcuni fisici non coinvolti nello studio di Hawking, la ricerca non dà conto dell'esistenza del multiverso, perché fondata su modelli matematici

AnChe il cofondatore di Whatsapp consiglia di cancellare Facebook. Cosa sta succedendo? : Ma il monopolio della vita digitale di 2,3 miliardi di utenti nel mondo , questi i numeri di Facebook, comincia a preoccupare. È come se il potere di queste società sia diventato consapevolezza ...

Legge 104/ Part-time - cosa cambia : tre giorni di permesso - ma l'assistenza può essere anChe saltuaria : Legge 104, i permessi non sono comprimibili nel caso di Part-time orizzontale. l'assistenza può anche essere saltuaria e condivisa con altri familiari del disabile(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 12:03:00 GMT)

AnChe il cofondatore di Whatsapp consiglia di cancellare Facebook. Cosa sta succedendo? : Il primo sito ieri ad aver intuito quello che stava per succedere con buona probabilità è stato il magazine di informazione tecnologica Cnet.com, che nelle prime ore della mattinata ha rilanciato (su Twitter) un suo vecchio articolo, datato gennaio 2017: How to delete your Facebook account, once and far all (Come cancellare il tuo account Facebook una volta per tutte), dove elenca una serie di cose da fare per uscire dalla ...

Cresce la fronda contro Di Maio L'obiettivo è quello di bruciarlo Ecco Che cosa accade nei 5 Stelle : Mentre procede a tentoni verso la formazione di un nuovo governo, Luigi Di Maio ha altre gatte da pelare. Che nel m5s non sia amatissimo lo dimostrano i voti da lui raccattati alle parlamentarie online: poco più di quattrocento voti, quasi quanto un aspirante amministratore alle elezioni di condominio Segui su affaritaliani.it

Se i dati possono comprare le nostre libertà : cosa resterà per i consumatori dopo lo scandalo Che ha coinvolto Facebook : Lo scandalo di Cambridge Analytica si è abbattutto come uno tzunami sulla società con la forza di quegli eventi che sembrano in grado di cambiare tutto. Per le nostre vite, per i nostri dati e forse anche per il web. Qualcuno sussurra...