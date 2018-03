Che cosa è stato il boato che si è sentito in Lombardia

BanChe popolari - cosa cambia dopo la sentenza della Corte Costituzionale : La Consulta ha giudicato legittima la riforma approvata dal governo Renzi. Possibile un risiko tra alcuni istituti

"Faremo 15 modifiChe - c'è una nuova sensibilità degli utenti". Cosa ha detto Zuckerberg a Wired : "Faremo 15 modifiche alla piattaforma per limitare ulteriormente l'accesso dei dati. Finora non le ho elencate tutte perchè molte di esse sono difficili da spiegare": Mark Zuckerberg ha anticipato in un'intervista a Wired i suoi piani per limitare i danni del caso Cambridge Analytica, dopo aver chiesto scusa alla community degli utenti in un post pubblico nella serata di mercoledì 21. Il 34 enne ...

Chris Hemsworth : guardarlo mentre si fa la barba è la cosa più sexy Che vedrai oggi : In un mondo sempre più incerto, ci sono poche cose sulle quali possiamo contare. Una è sicuramente il sex appeal di Chris Hemsworth . La star di Thor , presto dirà addio al personaggio! , ha fatto un ...

Governo - Che cosa vuole la mafia Lo spiega un giudice calabrese 'Inutile la retorica dei don Ciotti...' : Chi nel 2001 sosteneva vi fosse la mafia dietro la “tombola” del centro destra vittorioso in tutti i collegi in Sicilia oggi dice il contrario sull'en plein alle politiche dei 5 Stelle nella stessa regione. Quindi o la mafia in Sicilia non esiste più o non controlla i voti in regione o gli esperti del settore si muovono in superficie usando il tema per rappresaglie politiche contro la parte avversa che cambia volta per volta Segui su ...

Google Home arriva in Italia/ L’assistente intelligente Che si attiva con il comando vocale : ecco cosa fa : Google Home arriva in Italia, L’assistente intelligente che si attiva con il comando vocale: ecco cosa fa. Il nuovo gadget di BigG sbarca nel mercato Italiano, rivoluzionerà la nostra vita?(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 15:22:00 GMT)

Che cosa racconta il video dell’incidente dell’auto autonoma di Uber : Il capo della polizia di Tempe, California – dove il 18 marzo scorso è avvenuto l’incidente mortale che ha causato la morte di un pedone, travolto da un’auto autonoma di Uber – aveva subito messo le mani avanti: “Probabilmente la self driving car non è responsabile di quanto avvenuto”. L’auto stava viaggiando a circa 60 chilometri orari, appena sotto il limite massimo consentito (come ha dimostrato un’immagine di Google Maps, smentendo la ...

Il sole a mezzanotte - al cinema l’amore Che supera ogni cosa. La recensione : ROMA – l’amore fa ridere, fa piangere ma soprattutto supera ogni cosa. Lo sa bene Katie, la protagonista de Il sole a mezzanotte, da oggi al cinema, distribuito da Eagle Pictures. Il film che è l’adattamento del libro omonimo di Trish Cook, diretto da Scott Speer, racconta la storia di una diciassettenne affetta da una […]

DisChetti in mare - mistero risolto. Cosa sono e fin dove sono arrivati : La Guardia costiera ha scoperto che i piccoli Ufo provenivano da un impianto di depurazione alla foce del fiume Sele, in Campania. Da lì hanno invaso il Tirreno fino in Toscana

Morte Davide Astori - la decisione di Francesca Fioretti. A meno di 3 settimane dalla tragica morte del calciatore della Fiorentina - ecco cosa si è saputo sulla sua compagna Che - dal giorno del dramma - si è chiusa nel silenzio più totale : Era la notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo e Davide Astori, calciatore capitano della Fiorentina moriva nella sua camera d’albergo a Udine dove era in ritiro con la squadra che di lì a poco avrebbe sfidato l’Udinese. Ma Davide Astori non si è svegliato più. Se ne è andato a 31 anni per un arresto cardio-circolatorio. Il suo cuore ha iniziato a battere sempre più piano fin quando si è fermato definitivamente. Poi il corpo del calciatore è stato ...

