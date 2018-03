Centrodestra | Salvini e Meloni a Palazzo Grazioli da Berlusconi

Governo M5s-Centrodestra/ Nomine Camere - Di Maio : asse con Salvini ma la base teme Berlusconi : Centrodestra, pronto Governo con M5s? Le Nomine di Camera e Senato, i dubbi sull'asse Di Maio-Salvini e i timori per Berlusconi e Meloni. Vertice a Palazzo Grazioli e prossimi scenari(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:38:00 GMT)

Friuli Venezia Giulia - il Centrodestra cambia candidato dopo 5 giorni : è Fedriga. Salvini vuole l’en plein al Nord : Prima il Nord, in ogni caso, anche ora che le cose vanno molto bene anche al Centro ed è partita la conquista del Sud. Prima il Nord e infatti il segretario della Lega Matteo Salvini esce dal vertice di Palazzo Grazioli sull’elezione delle presidenze delle Camere con il gruzzolo più concreto, finora: la candidatura a presidente della Regione Friuli Venezia Giulia per Massimiliano Fedriga. Triestino, 38 anni, ex capogruppo del Carroccio ...

Centrodestra : "CAMERA A M5S - A NOI SENATO"/ Vertice Salvini - Berlusconi e Meloni : il nodo resta Paolo Romani : CENTRODESTRA: 'Camera M5s, a noi il Senato'. Vertice Salvini, Meloni e Berlusconi. Governo e Presidenze: il nodo resta Paolo Romani. Ultime notizie.

Vertice Centrodestra : “a noi Senato - Camera a M5s”/ Salvini - Berlusconi e Meloni : “domani incontro con tutti” : Oggi Vertice del Centrodestra a Roma Palazzo Grazioli: "a noi il Senato, al M5s la Camera". Salvini, Meloni e Berlusconi, "domani incontro con tutti i partiti per le nomine". E sul governo..(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:50:00 GMT)

Salvini a Di Maio : “Dica quello che vuole ma il Centrodestra è la prima coalizione” : Si è aperto il vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli, e questa mattina Salvini ha lanciato un messaggio chiaro al leader pentastellato: "Di Maio può dire quello che vuole, ma la prima coalizione uscita dalle urne è quella di centrodestra e noi ragioniamo da persone concrete su quello che è il governo da dare agli italiani".Continua a leggere

PATTO SALVINI-DI MAIO/ Vertice Centrodestra - Berlusconi e Meloni : “la Lega non può avere premier e Senato” : PATTO SALVINI-DI MAIO per Camere e Governo: oggi Vertice del Centrodestra a Roma, Palazzo Grazioli. Meloni e Berlusconi avvisano la Lega, "non può avere sia premier che Presidenza Senato"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:09:00 GMT)

Matteo Salvini premier al 50% Ultimi insight dal Centrodestra Quei continui contatti con il Quirinale : Salvini premier al 50 per cento. Fonti ai massimi livelli del Centrodestra, sia della Lega sia di Forza Italia, vedono al momento una probabilità su due che nasca il governo Salvini. Le consultazioni ufficiali al Quirinale inizieranno solo dopo Pasqua, ma dietro le quinte... Segui su affaritaliani.it

Centrodestra - Salvini a Berlusconi : 'Nessuno strappo' : Salvini non cerca strappi e Berlusconi non può permetterseli. Nel faticoso tira e molla interno al Centrodestra tocca al leader della coalizione trovare l'equilibrio in grado di salvaguardare l'unità. ...

Centrodestra - mercoledì vertice a Palazzo Grazioli : Salvini e Berlusconi ancora distanti sulle presidenze delle Camere : Matteo Salvini ribadisce il suo no al Pd, Silvio Berlusconi rivendica la presidenza di un ramo del Parlamento. I nervi sono ancora tesi nel Centrodestra, ma il faccia a faccia tra i principali leader della coalizione è ormai in vista. mercoledì si ritroveranno a cena a Palazzo Grazioli, per discutere dei primi contatti avuti in questi giorni con Cinque Stelle, Pd e Leu sulle presidenze delle Camere. Ma le frasi, gli abboccamenti, i messaggi a ...

Matteo Salvini e il dubbio su Paolo Romani - da Forza Italia avvertono : 'O accetta o si rompe il Centrodestra' : Vuoi vedere che Luigi Di Maio riuscirà nel suo intento? La candidatura di Paolo Romani alla presidenza del Senato, vista come fumo negli occhi dal candidato premier del Movimento 5 Stelle , rischia di ...

Salvini chiama Berlusconi - mercoledì vertice Centrodestra a Roma : Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno avuto una telefonata cordiale, durante la quale hanno confermato gli impegni già presi nell'ambito della coalizione. mercoledì è stato messo in programma un ...

Centrodestra verso l'ora della verità. Berlusconi si prepara al confronto con Salvini e Meloni : Sulla questione dei 'territori' e della coerenza politica evocata da Maroni, diventa un caso la Liguria. Dove il coordinatore ligure di Forza Italia, Sandro Biasotti, neo eletto al Senato, in una ...

Lazio - Salvini : dimissioni M5s e Centrodestra - si torni a votare : Roma, 19 mar. , askanews, 'Il Pd e Zingaretti non hanno i numeri per governare. Per questo invito tutta l'opposizione a un atto di coerenza e conseguenza per fare in modo che la parola torni ai ...