Centrodestra | Romani resta il nome per la presidenza del Senato

Camere : Centrodestra - Romani resta nome per il Senato : resta Paolo Romani , attuale capogruppo di Forza Italia al Senato , il nome su cui il Centrodestra punta per la presidenza del Senato . E' questa, a quanto si apprende, la decisione presa da Silvio ...

Da Centrodestra ok Camera a M5s. Ma pesa veto grillino su Romani : Roma, 21 mar. , askanews, - Ai nastri di partenza dell'apertura della nuova legislatura il centrodestra si presenterà unito. Per dire, tra l'altro, che si può anche concedere la presidenza della ...

Governo M5s-Centrodestra? Romani e Gasparri : ‘Improbabile’. Taverna : “Ve lo devo dire io? No a Berlusconi tutta la vita” : Il colpo a sorpresa di Berlusconi con un’apertura per un ‘programma di Governo’ del centrodestra aperto al M5S fa scalpore. “Il No ad un Governo con Berlusconi credo sia lo spirito comune del M5S, ma Berlusconi non c’è neanche in questo Parlamento”, commenta la senatrice cinquestelle Paola Taverna. Ma ci sono i senatori di Forza Italia… “Brutta roba, brutta roba”, sospira la senatrice ...