C' è un settore in cui le lavoratrici italiane guadagnano decisamente meno degli uomini

Phil Spencer racconta la disastrosa situazione in cui versava il settore Xbox di Microsoft : Gli errore fatti con il lancio di Xbox One sono evidenti ed hanno causato una grossa perdita per Microsoft, la quale probabilmente non riuscirà mai a riprendersi del tutto per questa generazione di console. La colpa di tali errori spesso ricade su Don Mattrick, l’ex dirigente di Redmond, che all’epoca prese delle decisioni discutibili come vendere Xbox One ad un prezzo elevato e maggiore rispetto a PlayStation 4 a causa del kinect ...