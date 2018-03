C' è l' accordo sulla presidenza delle Camere Berlusconi chiede un vertice con i leader

"L'accordo sulla web tax va fatto il prima possibile" : «Serve un accordo il prima possibile». La spinta per accelerare sulla web tax arriva dai cinque principali Paesi Ue: i ministri dell'Economia di Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Spagna hanno lanciato un appello agli altri partner Ue per accogliere le proposte presentate ieri dalla Commissione. Due le opzioni messe sul ...

Maltempo Veneto : viabilità regolare sulla A4 - A57 e sul raccordo Marco Polo : Traffico regolare e scorrevole questa mattina in tutte le competenze di CAV Spa, che gestisce Passante di Mestre, A4-A57 da Padova est a Mestre, Tangenziale e raccordo Marco Polo. L’evento nevoso che ha interessato in particolare le prime ore della mattinata non ha creato particolari problemi alla circolazione, anche se si sono registrati alcuni rallentamenti, specie in Tangenziale di Mestre, proprio a causa della movimentazione dei mezzi ...

Brexit - accordo sulla transizione. Si tratta ancora sul confine irlandese : BRUXELLES - I negoziati tra il Regno Unito e la Commissione europea hanno subito oggi qui a Bruxelles un'improvvisa accelerazione. Le parti si sono trovate d'accordo su una prima bozza di accordo di ...

La pornostar Stormy Daniels rompe l'accordo : la verità sulla relazione con Trump : La pornostar Stormy Daniels, al secolo Stephanie Clifford, è pronta a rompere l'accordo siglato con i legali del presidente americano Donald Trump che le impediscono di parlare della...

Turismo Milano - Airbnb firma l'accordo con il Comune sulla tassa di soggiorno : Verrà versata direttamente nelle casse comunali ogni tre mesi. In base alle stime di Palazzo Marino previsto incasso di tre milioni

Prodotti Bio : alleanza sulla formazione e competenze certificate - siglato l’accordo fra CEPAS e FEDERBIO : Prodotti biologici: la formazione e le competenze certificate e quindi professionalità inattaccabili come chiave di lettura per affiancare e supportare una crescita del mercato sempre più accelerata sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. È questa la filosofia alla base dell’intesa siglata da FEDERBIO, la federazione presieduta da Paolo Carnemolla, che rappresenta le organizzazioni dell’intera filiera dell’agricoltura biologica e ...

“È andata così”. Domenica In - guerra tra le sorelle Parodi? Si scopre tutto. Cristina e la verità sulla sorella Benedetta. Prima d’amore e d’accordo e ora sempre più distanti. Il motivo? Eccolo servito : C’eravamo tante amate. Una volta, Prima che la televisione si mettesse di mezzo e loro due avessero la sventurata idea di accettare di condurre insieme Domenica In. E sì perché pare che sia questo alla base della rottura tra le sorelle Parodi, che Prima di incontrarsi professionalmente filano come vaporetti, ci siano proprio delle incomprensioni sul modo di guidare il programma. Nell’ultima puntata in contenitore è salito fino a un ...

Maltempo - il sindaco di Abetone : accordo con l’Anas sulla Ss12 : “Siamo riusciti a trovare un accordo importante con Anas che garantisca la riapertura pur parziale della Ss 12 e al contempo la massima sicurezza per gli utenti”. Lo affermano in una nota il sindaco di Abetone Cutigliano (Pistoia), Diego Petrucci, e il vicesindaco, Alessandro Barachini che ha seguito in prima persona tutta la vicenda. “La strada statale – proseguono – sarà riaperta da domani mattina nelle seguenti ...

Lega serie A - non c è ancora accordo sulla presidenza : Qualche dubbio anche su Sami Kahale, indicato come ad dal commissario: pure lui ha un curriculum di alto livello, ma non viene dal mondo dello sport. Ha scarsa esperienza. A Malagò non spiacerebbe ...

Brexit - c'è la prima bozza dell'accordo. Ma è scontro sulla questione irlandese : L'opzione prevede che il Regno Unito mantenga pieno allineamento con le regole comunitarie del Mercato interno e dell'Unione doganale e sostenga la cooperazione tra Nord e Sud e l'economia dell'...

Isola : Eva e Francesco erano d'accordo? Retroscena bomba sulla droga : Ieri, martedì 27 febbraio è andata in onda una nuova puntata del reality show "l'Isola dei famosi". Contrariamente a quanto verificatosi nelle puntate precedenti, in quella di ieri l'argomento "cannagate" è stato ampiamente toccato e discusso. La conduttrice Alessia Marcuzzi ha voluto, infatti, chiarire alcuni punti importanti sulla vicenda onde evitare ulteriori malintesi e fraintendimenti. La notizia che, però, maggiormente sta sconvolgendo il ...

Millie Bobby Brown : anche Natalie Portman è d’accordo sulla somiglianza tra l’attrice e lei da piccola : Da un mesetto a questa parte, sui social imperversa il foto confronto tra Millie Bobby Brown e Natalie Portman da giovane che, se non avessero 23 anni di differenza, potrebbero sembrare sorelle (guarda qui le foto a confronto). Adesso una delle due dirette interessate ha detto la sua sulla somiglianza ed è d’accordissimo con il popolo della Rete. “Ho incontrato Millie ai Golden Globes e lei è venuta da me dicendo: ‘le persone ...

Il centrodestra è d'accordo sulla sicurezza. E Salvini : 'Se avessi una pistola la userei' : Dopo i fatti di Macerata e gli scontri di Piacenza, e dopo l'ultimo fatto di cronaca, sabato sera, con protagonista un commerciante che spara la ladro, la campagna elettorale dei leader dei partiti ...