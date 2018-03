C' è anche Yoko Taro nel trailer accolades di Shadow of the Colossus

spaziogames

: Sempre il solito... ?? - spaziogames : Sempre il solito... ?? - Serra1011 : Anche a Yoko piace molto la musica... - sakurachan84 : @lifeincartoon Uahahahah neanche per sbaglio ?? vabbè Platinum, anche grazie a Yoko Kanno, è un piccolo capolavoro..… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Non sappiamo se avrà mai le proporzioni diof the, seconda perla di Fumito Ueda, ma di certo Nier Automata ha lasciato un segno sul mondo dei videogiochi, non trovate? Fonte: ...