CD Projekt RED | un nuovo RPG tripla A in programma entro tre anni?

(Di giovedì 22 marzo 2018) In un documento finanziario condiviso dallo studio, possiamo leggere su Resetera, lo studio polacco CDRED annuncerebbe l'intenzione di lanciare unRPGil 2021, oltre all'attesissimo Cyberpunk 2077 naturalmente.CDRED sembrerebbe avere dunque le idee parecchio chiare anche in merito ai prossimi progetti, mentre noi brancoliamo ancora nel buio per quanto riguarda Cyberpunk 2077, gioco tanto atteso quanto, per il momento, avvolto ancora da un'aura di mistero.Ilprogetto sembrerebbe non essere un The Witcher 4, per quanto il CEO dello studio di sviluppo non abbia intenzione di abbandonare del tutto le epiche avventure di Geralt. Tutto quel che chi è noto è che, nei quattrocompresi tra il 2017 e il 2021, lo studio polacco ha intenzione di lanciare Cyberpunk 2077 e un altro RPGA story driven non meglio precisato. Read more…