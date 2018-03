Caso Zucca | anche il Pg della Cassazione avvia accertamenti

Caso Zucca - G8 Genova e Regeni/ “Vertici polizia torturatori” : il colpo di grazia dei genitori di Giulio : Pm Enrico Zucca, bufera dopo le frasi sul Caso Regeni e il G8 di Genova: "chi coprì i torturatori ora guida la polizia". La Cassazione apre fascicolo contro magistrato: "frasi estrapolate"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:55:00 GMT)

Caso Regeni - il pm Zucca : «Giustizia dall’Egitto? I nostri torturatori sono ai vertici della polizia» : Il sostituto procuratore della Corte di Appello, Enrico Zucca, era tra i giudici del processo Diaz: «Come possiamo chiedere all’Egitto di consegnarci i loro torturatori?». La madre del ricercatore ucciso in Egitto: «Siamo stati abbandonati dallo Stato»

Caso Regeni - il Pm Zucca : "Italia come Egitto : torturatori al G8 di Genova ai vertici della polizia" : Parole sulle quali il ministero della Giustizia vuole approfondire: nelle prossime ore Via Arenula, infatti, acquisirà sia gli atti cartacei che, se disponibili, eventuali video relativi all'intervento del pm. Già in passato, e più volte, Zucca aveva duramente criticato l'operato della Polizia con riferimento ai fatti di Genova del 2001