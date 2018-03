Caso Facebook - Cambridge Analytica | Zuckerberg | Sì | abbiamo commesso degli

Zuckerberg : «Io responsabile» Perché il Caso tocca noi tutti «Facebook? Conta il profitto» : Mea culpa del n.1 del social network, che rompe il silenzio sul caso dei dati personali degli utenti ceduti a società terze, per profilare messaggi politico-elettorali negli Usa

Caso Facebook - la May : 'Accuse molto preoccupanti - si indaghi' : La premier britannica Theresa May ha definito "molto preoccupanti" i sospetti sull'abuso dei dati di milioni di utenti nei confronti di Facebook e della società britannica di consulenza politica Cambridge Analytica. La May ha incoraggiato l'Authority per la tutela dei dati personali a indagare come annunciato, invitando le parti coinvolte a collaborare e negando che il suo partito ...

Facebook -7% - Twitter -9% e il Caso Uber : la settimana nera della 'rete padrona' : Nel libro "Rete Padrona" pubblicato nel 2015 dal giornalista e scrittore Federico Rampini si parla di quanto la rivoluzione digitale abbia cambiato lo scenario politico, economico, lavorativo, sociale e personale di tutti noi, definendo Facebook, Apple e Twitter 'i nuovi padron dell'universo' e mettendo in guardia da possibili manipolazioni di queste pervasive tecnologie. Ebbene, la settimana di marzo che ci introduce alla primavera 2018 ...

Il Caso Cambridge Analytica fa tremare Facebook Video : Dire che non è un periodo facile per Mark #Zuckerberg è certamente un eufemismo. Da almeno un biennio, la sua creatura, #Facebook, lotta contro la disaffezione degli utenti - soprattutto del pubblico giovanile - e la sempre più spiccata tendenza a non produrre più contenuti originali. In questo quadro gia' così complicato, l'esplosione del caso #Cambridge Analytica potrebbe costituire la classica goccia che fa traboccare il vaso. Rubati i dati ...

Facebook - Caso Cambridge Analytica : Zuckerberg convocato dalla commissione Cultura britannica : ...e il Digitale ha chiesto a Mark Zuckerberg di comparire per un'audizione sullo scandalo relativo all'abuso dei dati di milioni di utenti che coinvolge Facebook e la società di consulenza politica ...

FACEBOOK - CAMBRIDGE ANALYTICA/ Server perquisiti - scoppia Caso Stamos - Zuckerberg tace : e ora? : FACEBOOK, CAMBRIDGE ANALYTICA: Alex Stamos, capo della sicurezza informatica, ha cambiato ruolo, ma avrebbe pure voluto dimettersi. E intanto Zuckerberg, assediato, continua a tacere.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Caso Facebook - Ue : 'Se accuse vere sarebbe spaventoso - inaccettabile' : "Da una prospettiva Ue, il cattivo uso per fini politici di dati personali appartenenti agli utenti di Facebook è inaccettabile". Lo ha detto la commissaria Ue alla giustizia Vera Jourova aggiungendo: ...

Facebook crolla a Wall Street su Caso Cambridge Analytica : New York, 19 mar. , askanews, Le rivelazioni di Christopher Wylie sull'uso non autorizzato dei dati di oltre 50 milioni di utenti statunitensi di Facebook da parte della Cambridge Analytica non ...

Caso Cambridge Analytica - Facebook perde il 4% nel premercato : New York, 19 mar. , askanews, Scende del 4% il valore delle azioni di Facebook nel premercato al Nasdaq, dopo la notizia che una società che ha lavorato per la campagna elettorale di Donald Trump, ...

