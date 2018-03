Caso Anna Frank | ecco la decisione nei confronti della Lazio

Caso Anna Frank - chiesti due turni di stop per la Lazio : ROMA - 'Abbiamo discusso, la procura ha insistito sulla richiesta di sanzione di 2 giornate stop del campo porte chiuse. Noi abbiamo replicato ampiamente sotto il profilo giuridico, perché sotto ...

Francesco Monte - faccia a faccia con Eva Henger/ Si chiude il Caso "canna-gate"? (Maurizio Costanzo Show) : Francesco Monte si prepara al faccia a faccia con la sua accusatrice Eva Henger: dopo la querelle sul "canna-gate", al Maurizio Costanzo Show arriverà la pace?(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 07:00:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 marzo : Caso Romani FI propone un presidente condannato per peculato : Centrodestra Il bluff di B. su Romani, scudo umano per il M5S I conti dell’ex Cav. – Berlusconi fa l’accordo con Salvini e insiste con l’ex capogruppo al Senato, invotabile per i grillini. Ora ha due strade: o cambia cavallo o spera nel soccorso dem di Fabrizio d’Esposito Sono ladri questi Romani di Marco Travaglio Se tutto va bene, le nostre preghiere a Nostro Signore perchè dia lunga vita a Sergio Mattarella potrebbero ...

PM ZUCCA - G8 GENOVA E Caso REGENI/ “Governo spieghi condannati ai vertici Polizia” : accertamenti Cassazione : G8 GENOVA, il pm Enrico ZUCCA al convegno su Giulio REGENI condanna fermamente i fatti della Diaz e lancia le accuse: "torturatori in Italia come in Egitto", le prime reazioni e le indagini(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:42:00 GMT)

Pensano che abbia difficoltà a camminare - ma scoprono che ha avuto 4 ictus : il Caso di Alanna : Alanna O'Shaughnessy ha scoperto di avere 4 ictus pochi giorni prima del suo secondo compleanno. Dopo una cura durata mesi e lo spavento iniziale, la piccola è riuscita a guarire e a recuperare l'uso delle gambe. "Siamo orgogliosi del suo coraggio, è una combattente".Continua a leggere

EVA HENGER A LE IENE/ Video - non c'è pace con la sua hater dopo il Caso canna-gate : Eva HENGER a Le IENE: Video. Minacce e insulti per il “canna-gate”: Mary Sarnataro le fa conoscere una hater, Francesca. Le ultime notizie sull'ex naufraga dell'Isola dei Famosi(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:19:00 GMT)

“Droga anche all’Isola dei Famosi 2017”. Si allarga lo scandalo “canna-gate” : a parlare lei - tra i protagonisti della scorsa edizione - che rivela dettagli inediti e lasciata (nuovamente) basiti i fan. Un Caso che sembra destinato a non finire mai : Non accennano davvero a placarsi le polemiche intorno al cosiddetto canna-gate, lo scandalo che ha visto come protagonista un Francesco Monte accusato da Eva Henger di aver fatto uso di droga, nello specifico marijuana, mentre l’ex tronista si trovava insieme agli altri concorrenti nella villa messa a loro disposizione prima di sbarcare ufficialmente in Honduras. Una vicenda che ha portato all’auto-esclusione del concorrente, ...

PAOLA DI BENEDETTO/ Eva Henger fà il suo nome nel Caso canna-gate (Isola dei famosi 2018) : PAOLA Di BENEDETTO ha reso bollente la sua esperienza all'Isola dei famosi 2018: Madre Natura sembra apprezzare costumi sempre più ridotti e Filippo Nardi non contesta. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:43:00 GMT)

L'Isola dei Famosi : ecco cosa ha ascoltato Barbara D’Urso sul Caso Canna gate : Alcuni giorni fa Valerio Staffelli e Max Laudadio si sono recati nello studio di "Domenica Live" per portare un'ennesima prova sul caso "Canna gate" a favore di Eva Henger. Ma cosa contiene il file audio ascoltato in diretta televisiva da Barbara D'Urso? Nel prosieguo dell'articolo vi sveliamo tutti i dettagli. Rivelato il contenuto del file audio fatto ascoltare alla conduttrice partenopea Alcune ore fa, il noto sito internet "Davide Maggio" ha ...

EVA HENGER - MACCHINA VERITÀ A DOMENICA LIVE/ Canna-gate - l'ex naufraga rilancia : stanno insabbiando il Caso? : Eva HENGER vs Francesco Monte: l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 si sottopone al test della MACCHINA della VERITÀ sul Canna-gate ma il pubblico chiede d'invalidarla.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 20:02:00 GMT)

EVA HENGER - MACCHINA VERITA' A DOMENICA LIVE/ L'ex naufraga dice la verità sul Caso cannagate? : Eva HENGER vs Francesco Monte: canna-gate sull'Isola dei Famosi che continua. L'ex pornostar alimenta col suo silenzio i dubbi sul coinvolgimento di Marco Ferri. Su Stefano De Martino dice..(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 22:54:00 GMT)

Francesco Monte/ Canna-gate : Eva Henger in difficoltà - Nadia Rinaldi svela nuovi dettagli sul Caso : Francesco Monte e il caso Canna-gate all'Isola dei Famosi. Continua il silenzio dell'ex tronista ma Eva Henger lancia nuove accuse e Nadia Rinaldi svela nuovi dettagli sul fumo in Honduras(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Un altro Caso nel M5S : un candidato condannato. Ma lui nega : C'è un altro candidato 'impresentabile' nel M5S: è Antonio Tasso, che corre nel collegio uninominale Manfredonia-Cerignola, un tempo titolare di un negozio di elettronica. A darne notizia è Il Foglio. ...

Condannato perché taroccava cd : tra i candidati M5S esplode il Caso Tasso|Caiata espulso : L’imprenditore: «Non è vero, ho presentato il casellario». Ma la sentenza c’è, non risulta solo perché è stata disposta la non menzione in quanto reato di lieve entità