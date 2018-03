Capire il locale in politica se si vuole vincere la sfida nazionale

huffingtonpost

(Di giovedì 22 marzo 2018) Le recenti elezioni politiche sono state davvero sconvolgenti. Se nel 1994 registravamo la scomparsa di tutti i partiti che avevano segnato 50 anni di vita repubblicana, questa volta registriamo il drastico fine corsa dei soggetti nati dalla stagione che appunto si aprì in quell'anno: l'Ulivo/Pd da un lato e Forza Italia/Pdl dall'altro. Questi soggetti potranno anche sopravvivere ma non saranno mai più gli stessi.Sono elezioni dove la dimensioneè apparsa sui grandi media solo in occasione di un articolo sul Corriere della Sera a firma Ferruccio De Bortoli.I responsabili politici locali sono sembrati in questo contesto irrilevanti o strumento di disegni lontani dalla dimensione, afoni, per niente autonomi e per niente capaci di dare rappresentanza ai bisogni e alle paure dei loro amministrati.Eppure mai elezioni sono state caratterizzate da un ...