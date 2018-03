Canicattini Bagni | bomba contro la casa dell' assassino di Laura Petrolito

Canicattini Bagni - 20enne uccisa e gettata nel pozzo/ Siracusa - Laura Petrolito : compagno ha agito per gelosia : Laura Petrolito, 20enne accoltellata e gettata nel pozzo, Siracusa: il compagno Paolo Cugno ha confessato il delitto, in stato di fermo già trasferito in carcere.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 13:27:00 GMT)

SIRACUSA - 20ENNE UCCISA E GETTATA NEL POZZO/ Canicattini Bagni : Laura Petrolito - 6 coltellate dal compagno : Laura Petrolito, 20ENNE accoltellata e GETTATA nel POZZO, SIRACUSA: il compagno Paolo Cugno ha confessato il delitto, in stato di fermo già trasferito in carcere.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 12:09:00 GMT)

SIRACUSA - 20ENNE ACCOLTELLATA E GETTATA IN UN POZZO/ Canicattini Bagni - il compagno confessa : "sono stato io" : SIRACUSA, 20ENNE uccisa a coltellate e trovata in un POZZO: Laura Petrolito, mamma di 2 bambini. Inquirenti sospettano del fidanzato della giovane Paolo Cugno, ora indagato per omicidio(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 08:36:00 GMT)

Siracusa - 20enne accoltellata e gettata in un pozzo/ Canicattini Bagni - indagato il compagno per omicidio : Siracusa, 20enne uccisa a coltellate e trovata in un pozzo: Laura Petrolito, mamma di 2 bambini. Inquirenti sospettano del fidanzato della giovane Paolo Cugno, ora indagato per omicidio(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:55:00 GMT)

Canicattini Bagni - Laura uccisa e gettata in un pozzo : sospetti sul compagno - Ultime Notizie Flash : Canicattini Bagni, Laura Petrolito uccisa e gettata in un pozzo: sospetti sul compagno. Le Ultime Notizie